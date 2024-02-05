Спокійна та нікому не заважає. Виявлено галактику, якої не повинно існувати (фото)

Астрономи виявили унікальну галактику, яка виходить за межі наявних теорій утворення таких об'єктів.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Astrophysical Journal Letters, астрономи виявили унікальну карликову галактику, яка має зовсім не ті характеристики, які очікували побачити вчені в такого типу астрономічних об'єктів, пише Phys.

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Астрономи використовували космічний телескоп Вебба для проведення спостережень за дуже тьмяними ультрадифузними галактиками, але на зображеннях вони виявили зовсім інший об'єкт, який не очікували побачити.

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Це була карликова галактика, яка розташована в тій частині космосу, де вчені не розраховували нічого знайти. Ця галактика ще не отримала офіційної назви, але вона має несподівані характеристики, як для карликової галактики.

Відомо, що найбільше в нашому Всесвіті саме карликових галактик, які містять менш ніж 100 млн зірок. Для порівняння — у Чумацькому Шляху міститься кілька сотень мільярдів зірок. Тому карликові галактики досить тьмяні, адже виділяють набагато менше світла, ніж їхні величезні родичі.

Астрономи використовували космічний телескоп Вебба для проведення спостережень за дуже тьмяними ультрадифузними галактиками, але на зображеннях вони виявили зовсім інший об'єкт, який не очікували побачити. Це була карликова галактика, яка розташована в тій частині космосу, де вчені не розраховували нічого знайти. Фото: phys.org

Як показало дослідження, виявлена галактика не взаємодіє із сусідньою галактикою та в ній не з'являються нові зірки. Астрономи дійшли висновку, що вони виявили абсолютно новий вид ізольованих спокійних галактик.

За словами вчених, нічого подібного вони раніше не бачили, хоча теорії говорять про те, що такі галактики мають існувати. Виходячи з нового відкриття, учені припускають, що теорії формування й еволюції галактик потрібно коригувати.

Річ у тім, що, згідно з теоріями, ізольовані галактики повинні взаємодіяти із сусідніми галактиками та формувати нові зірки. Але у виявленій карликовій галактиці не відбувається формування нових зірок, і вона розташована далеко від інших галактик. Водночас у карликовій галактиці перебувають тільки старі зірки.

Згідно з теоріями, ізольовані галактики повинні взаємодіяти із сусідніми галактиками та формувати нові зірки. Але у виявленій карликовій галактиці не відбувається формування нових зірок, і вона розташована далеко від інших галактик. Водночас у карликовій галактиці перебувають тільки старі зірки. Фото: phys.org

Завдяки знімкам телескопа Вебба вченим вдалося навіть виділити окремі зірки, завдяки чому вони з'ясували, що дивна карликова галактика розташована на відстані 98 млн світлових років від нас. Це одна з найдальших галактик, де вченим вдалося виділити окремі зірки. Також ці зірки виявилися одними з найдальших зірок свого типу, які бачили астрономи.

Автори дослідження кажуть, що їхнє відкриття суперечило очікуваним властивостям від такої карликової галактики. Тому нове відкриття змінює розуміння того, як формуються та розвиваються галактики. Також учені тепер знають, що подібні об'єкти можна виявити за допомогою телескопа Вебба, і займуться їх пошуком.

Як уже писав Фокус, астрономи побачили битву двох головних сил природи в близькій надмасивній чорній дірі. Учені вивчили активне ядро галактики Персей A та помітили боротьбу між гравітацією і магнетизмом.

Також Фокус писав про те, що виявлено нову суперземлю, яка може бути населеним світом. Ця кам'яниста планета, яка трохи більша за Землю, розташована на відстані 137 світлових років від нас.

Нагадуємо, що NASA показало Меркурій, яким його раніше не бачили. Апарат NASA зробив унікальний знімок різнобарвного Меркурія — першої планети від Сонця, як уже писав Фокус.