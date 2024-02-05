Диско-куля по сусідству із Сонцем: NASA показало Меркурій, яким його раніше не бачили (фото)

Апарат NASA зробив унікальний знімок різнобарвного Меркурія — першої планети від Сонця.

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Космічне агентство NASA опублікувало дивовижний знімок Меркурія, порівнявши планету з диско-кулею, пише DailyMail.

На фотог планета показана з усіх чотирьох боків і забарвлена різними кольорами, включно з рожевим, фіолетовим, бірюзовим, жовтим і персиковим.

Меркурій — найближча до Сонця планета в нашій Сонячній системі, вона скеляста і всіяна кратерами. Із Землі Меркурій видно чотири рази на рік після заходу або сходу сонця, планета має вигляд білої крапки в нічному небі.

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Але якщо дивитися на Меркурій з ближчої відстані, то він виглядав би сірим, оскільки на його поверхні лежить товстий шар пилу. Але на знімку NASA, який був зроблений космічним зондом Messenger, планета має різнокольоровий вигляд.

Такий ефект був отриманий завдяки різним довжинам хвиль світла, яке виходить від планети, і яке не може побачити людське око. Для знімка Messenger використовував інструмент MASCS, розроблений для пошуку мінералів на поверхні Меркурія.

Знімки космічного апарату NASA Messenger Фото: science1

"Інструмент MASCS вловлює сотні різних довжин хвиль світла від ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного, щоб розібратися в мінералогії Меркурія. Різнокольорові феєрверки на поверхні — це поєднання фізичних і хімічних відмінностей на поверхні, включно з мінералогічним розмаїттям і віком кратерів", — йдеться в повідомленні NASA.

Messenger було запущено 2004 року, він вийшов на орбіту Меркурія 2011 року, а 2015 року його місію було завершено.

Розмір Меркурія не надто більший за Місяць, тож він вважається найменшою планетою в Сонячній системі і знаходиться від Сонця за 58 млн км. Попри те, що Меркурій найменша планета, він також і найшвидший: планета рухається своєю орбітою зі швидкістю 74 км на секунду. Таким чином рік на Меркурії триває всього 88 земних днів.

Всупереч такому близькому розташуванню від Сонця Меркурій не найгарячіша планета в Сонячній системі. Друга планета від Сонця Венера є найгарячішою в Сонячній системі. На Венері середня температура на поверхні становить 465°C. У цей же час середня температура для Меркурія становить 167°C.

Нагадаємо, вчені зробили важливе відкриття про хімічний склад Меркурія. Науковці використали дані першого апарата, який полетів до Меркурія, щоб з'ясувати особливості хімічного складу першої планети від Сонця.