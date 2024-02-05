Диско-шар по соседству с Солнцем: NASA показало Меркурий, каким его раньше не видели (фото)

Аппарат NASA сделал уникальный снимок разноцветного Меркурия – первой планеты от Солнца.

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Космическое агентство NASA опубликовало завораживающий снимок Меркурия, сравнив планету с диско-шаром, пишет DailyMail.

На фотографии планета показана со всех четырех сторон и окрашена разными цветами, включая розовый, фиолетовый, бирюзовый, желтый и персиковый.

Меркурия – ближайшая к Солнцу планета в нашей Солнечной системе, она скалиста и усеяна кратерами. С Земли Меркурий видно четыре раза в год после захода или восхода солнца, планета выглядит как белая точка в ночном небе.

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Но если смотреть на Меркурий с более близкого расстояния, то он выглядел бы серым, так как на его поверхности лежит толстый слой пыли. Но на снимке NASA, который был сделан космический зонд Messenger, планета выглядит разноцветной.

Такой эффект был получен благодаря различным длинам волн света, который исходит от планеты, и который не может увидеть человеческий глаз. Для снимка Messenger использовал инструмент MASCS, разработанный для поиска минералов на поверхности Меркурия.

Снимки космического аппарата NASA Messenger Фото: Johns Hopkins University

"Инструмент MASCS улавливает сотни различных длин волн света от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного, чтобы разобраться в минералогии Меркурия. Разноцветные фейерверки на поверхности – это сочетания физических и химических различий на поверхности, включая минералогическое разнообразие и возраст кратеров", — говорится в сообщении NASA.

Messenger был запущен в 2004 году и вышел на орбиту Меркурия в 2011 году, а в 2015 году его миссия была завершена.

Размер Меркурия не слишком больше Луны, поэтому он считается самой маленькой планетой в Солнечной системе и находится от Солнца в 58 млн км. Несмотря на то, что Меркурий самая маленькая планета, он также и самый быстрый: планета движется по своей орбите со скоростью 74 км в секунду. Таким образом год на Меркурии длится всего 88 земных дней.

Вопреки такому близкому расположению от Солнца Меркурий не самая горячая планета в Солнечной системе. Вторая планета от Солнца Венера является самой горячей в Солнечной системе. На Венере средняя температура на поверхности составляет 465°C. В это же время средняя температура для Меркурия составляет 167°C.

Напомним, ученые сделали важное открытие о химическом составе Меркурия. Ученые использовали данные первого аппарата, полетевшего к Меркурию, чтобы выяснить особенности химического состава первой планеты от Солнца.