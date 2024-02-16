Квартира будет убирать сама себя: ученые создали метод очистки помещений с помощью света

Ежедневно на поверхностях в нашей квартире скапливаются большие количества вирусов и бактерий, а очистка всего помещения требует больших затрат времени и сил. Но ученым удалось найти простой и эффективный способ избавиться от нежелательных гостей.

Ультрафиолетовые лучи являются известным средством борьбы с вирусами, способным уничтожать их с легкостью. Но наука решила пойти дальше и превратить свет в инструмент поддержания постоянной стерильности. Возможно, время когда мы наконец-то забудем об утомительных и тщательных уборках уже не за горами, пишет Vox.

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Ультрафиолетовый свет уже более ста лет является известным дезинфицирующим средством, способным уничтожать вирусы и бактерии без особого труда. Однако, несмотря на свою способность уничтожать микробы, он не стал популярным решением для повседневных помещений. Все потому что ультрафиолетовое излучение, которое традиционно используется для дезинфекции, может также вредить коже и глазам человека, что делает его не самым лучшим для использования в жилых помещениях.

Но недавние исследования выявили особый тип УФ-излучения, известный как дальнее УФ-излучение. Этот свет работает на длине волны, которая по-прежнему смертельна для микроорганизмов, но не обладает энергией, необходимой для повреждения тканей кожи человека. По сути, это более мягкая версия привычного нам ультрафиолетового света, позволяющая постоянно дезинфицировать воздух и поверхности в помещении без риска для людей.

Это открытие может перевернуть наше представление о поддержании чистоты окружающей среды, особенно в местах, где микробы легко распространяются, например в больницах, школах и общественном транспорте. Такое применение УФ-излучения может обеспечить нам воздух, который постоянно очищается от патогенов, поверхности, на которых вирусы не могут выжить достаточно долго, чтобы перебраться на ваши руки.

Новизна этого подхода заключается в том, что он может стать постоянным дезинфицирующим средством, работающим тихо и беспрепятственно в фоновом режиме, пока жизнь продолжается, не прерывая нашу ежедневную активность утомительными уборками. Он может добавить дополнительный уровень защиты в нашей постоянной борьбе с инфекционными заболеваниями, дополняя уже существующие способы обезопасить себя, такие как мытье рук, маски и проветривание.

Конечно, в начале использования любой новой технологии науке приходится преодолевать препятствия. Исследователи изучают долгосрочные последствия воздействия дальнего ультрафиолетового света, чтобы убедиться, что он безопасен для постоянного использования в общественных местах. Они также работают над тем, чтобы сделать его доступным и легко интегрируемым в существующие системы освещения.

Если все испытания завершатся успехом, похоже, что в ближайшем будущем продезинфицировать помещение можно будет одним простым щелчком выключателя . И это то, на что стоит обратить внимание не только из-за новизны самой технологии, но и из-за того, что это может существенно повлиять на наше здоровье, одновременно облегчая нашу жизнь.

Ранее Фокус писал о причинах отравления бактериями нашего организма. Ученые узнали, что бактерии способны чувствовать голод и злиться из-за этого, начиная вредить нашему организму и поделились этим с миром.

Также Фокус писал о том, что в насадках для душа обнаружили опасные бактерии. Исследователи опасаются, что в воде и насадках для душа хранится множество бактерий, опасных для людей.