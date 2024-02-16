Пряталась возле фонтана Онофрио: строители сделали археологическое открытие в Дубровнике (фото)

Фонтан Онофрио, построенный в 1438 году, когда-то служил городским источником воды, направляя воду из источников, расположенных в 12 километрах от города.

В Дубровнике, Хорватия, во время ремонта вблизи фонтана Онофрио рабочие наткнулись на остатки большой городской цистерны, которая, как полагают, датируется XIV веком. Ранее об этой цистерне было известно только из исторических записей, пишет Arkeonews.

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Фонтан Онофрио, построенный в 1438 году, когда-то служил городским источником воды, направляя воду из источников, расположенных в 12 километрах от города. Несмотря на серьезные повреждения во время землетрясения 1667 года, резные маски фонтана, из которых выливается питьевая вода, до сих пор сохранились.

Ранее об этой цистерне было известно только из исторических записей Фото: Juginfo

Археологи под руководством Нелы Ковачевич Бокарицы сделали открытие всего на 30 сантиметров ниже каменной брусчатки. Большая городская цистерна, ранее не задокументированная во время предыдущих ремонтных работ, была частью инфраструктуры общественного водоснабжения Дубровника.

Фото: Juginfo

Исторические записи с конца XIV века упоминают о существовании общественной цистерны на этом месте, которая до конца XV века находилась под юрисдикцией монастыря Святой Клер. Предполагается, что ее глубина составляет около 5 метров, она простирается на юг и восток от нынешнего места находки.

Чтобы учесть эту неожиданную находку, в дизайн проекта вносятся изменения, чтобы обеспечить стабильность и долговечность нового покрытия. Перед тем, как восстановить каменное покрытие, старую цистерну накроют и защитят геотекстилем.

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