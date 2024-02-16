В Андах нашли руины возрастом 5 тысяч лет: их построили раньше Великих Пирамид (фото)

В Перу археологи обнаружили уникальную площадь, которая отличается среди всех найденных до этого использованием мегалитических камней. Ученые установили, что ее построили около 4750 лет назад, примерно в то же время, что и Стоунхендж.

Два профессора антропологии из Университета Вайоминга обнаружили каменную площадь Каллакпума в Андах, Перу. Это древнее сооружение, которому почти 5 000 лет, создали кочевые группы. Она является уникальной находкой в бассейне реки Кахамарка на севере Перу, пишет Arkeonews.

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В отличие от всего, что видели раньше в Андах, эта площадь отличается использованием больших мегалитических камней, сложенных вертикально. Это место, расположенное на высоте более 3 000 метров над уровнем моря, служило церемониальной площадкой, где в течение тысячелетий приносили жертвы богам.

Ведущие исследователи, доцент Джейсон Тухи и профессор Мелисса Мерфи, начали разгадывать тайны этого места в 2015 году, а в 2018 году начали раскопки. Радиоуглеродный анализ указывает на то, что площадь построена около 4750 лет назад в поздний докерамический период, что делает ее одним из древнейших примеров такой архитектуры на американском континенте.

Круглая площадь диаметром 18 метров с двумя концентрическими кругами из крупных мегалитических камней является свидетельством переломного периода, когда перуанские охотники-собиратели перешли к более сложным обществам.

Что отличает это открытие от других, так это его время. Построенная примерно за 100 лет до Великих египетских пирамид и одновременно со Стоунхенджем, каменная площадь Каллакпума стала ранним чудом в долине Кахамарка и древнем Перу.

Найденные артефакты, среди которых необработанные камни лазурита, кристаллы кварца и остатки керамических чашек и мисок, демонстрируют значение этого места. Даже после того, как местное население овладело гончарством, площадь продолжали использовать, что выделяет ее культурное значение.

Фото: Jason Toohey/Science Advances

Это место посещали также и в период Лайзон (500-200 гг. до н. э.), о чем ученые узнали благодаря недавним находкам артефактов из мягкой каолиновой глины. Найденные артефакты свидетельствуют о регулярном посещении каменного круга до его церемониального закрытия в тот же период. Это запечатывание согласуется с изменением систем верований среди полукочевых народов, выделяя групповые усилия и межрегиональное сотрудничество.

Совместные усилия исследовательской группы во главе с Тухи и Патрицией Чиринос Огата из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре привлекают местные общины вблизи места находки Каллакпума. Их мероприятия сосредоточены на распространении результатов исследований и содействии пониманию культурного наследия. Вместе с перуанскими и американскими студентами и аспирантами команда работает над дальнейшими научными исследованиями и сохранением памятника.

Каменная площадь Каллакпума, с ее беспрецедентной архитектурой и культурным значением, предлагает уникальное окно в древнее прошлое, бросая вызов нашему пониманию ранних обществ в Андах и их сложных ритуалов.

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