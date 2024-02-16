Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

В Андах нашли руины возрастом 5 тысяч лет: их построили раньше Великих Пирамид (фото)

Анды, Перу, площадь, мегалиты, археологи, артефакты, находки, раскопки, лазурит, кварц, гончарство, культура, наследие, история, керамика, пирамиды, Стоунгендж
Фото: Jason Toohey/Science Advances | В Перу археологи обнаружили уникальную площадь, которая отличается среди всех найденных до этого использованием мегалитических камней

В Перу археологи обнаружили уникальную площадь, которая отличается среди всех найденных до этого использованием мегалитических камней. Ученые установили, что ее построили около 4750 лет назад, примерно в то же время, что и Стоунхендж.

Related video

Два профессора антропологии из Университета Вайоминга обнаружили каменную площадь Каллакпума в Андах, Перу. Это древнее сооружение, которому почти 5 000 лет, создали кочевые группы. Она является уникальной находкой в бассейне реки Кахамарка на севере Перу, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В отличие от всего, что видели раньше в Андах, эта площадь отличается использованием больших мегалитических камней, сложенных вертикально. Это место, расположенное на высоте более 3 000 метров над уровнем моря, служило церемониальной площадкой, где в течение тысячелетий приносили жертвы богам.

Ведущие исследователи, доцент Джейсон Тухи и профессор Мелисса Мерфи, начали разгадывать тайны этого места в 2015 году, а в 2018 году начали раскопки. Радиоуглеродный анализ указывает на то, что площадь построена около 4750 лет назад в поздний докерамический период, что делает ее одним из древнейших примеров такой архитектуры на американском континенте.

Круглая площадь диаметром 18 метров с двумя концентрическими кругами из крупных мегалитических камней является свидетельством переломного периода, когда перуанские охотники-собиратели перешли к более сложным обществам.

Что отличает это открытие от других, так это его время. Построенная примерно за 100 лет до Великих египетских пирамид и одновременно со Стоунхенджем, каменная площадь Каллакпума стала ранним чудом в долине Кахамарка и древнем Перу.

Найденные артефакты, среди которых необработанные камни лазурита, кристаллы кварца и остатки керамических чашек и мисок, демонстрируют значение этого места. Даже после того, как местное население овладело гончарством, площадь продолжали использовать, что выделяет ее культурное значение.

Анды, Перу, площадь, мегалиты, археологи, артефакты, находки, раскопки, лазурит, кварц, гончарство, культура, наследие, история, керамика, пирамиды, Стоунгендж Fullscreen
Фото: Jason Toohey/Science Advances

Это место посещали также и в период Лайзон (500-200 гг. до н. э.), о чем ученые узнали благодаря недавним находкам артефактов из мягкой каолиновой глины. Найденные артефакты свидетельствуют о регулярном посещении каменного круга до его церемониального закрытия в тот же период. Это запечатывание согласуется с изменением систем верований среди полукочевых народов, выделяя групповые усилия и межрегиональное сотрудничество.

Совместные усилия исследовательской группы во главе с Тухи и Патрицией Чиринос Огата из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре привлекают местные общины вблизи места находки Каллакпума. Их мероприятия сосредоточены на распространении результатов исследований и содействии пониманию культурного наследия. Вместе с перуанскими и американскими студентами и аспирантами команда работает над дальнейшими научными исследованиями и сохранением памятника.

Важно
Пещерные дома Амазонии: ученые исследовали первые дома жителей Южной Америки

Каменная площадь Каллакпума, с ее беспрецедентной архитектурой и культурным значением, предлагает уникальное окно в древнее прошлое, бросая вызов нашему пониманию ранних обществ в Андах и их сложных ритуалов.

Ранее Фокус писал, что отправило греков в открытое море.

А также мы рассказывали об уникальном сооружении на дне озера, которое обнаружили исследователи. Специалисты до сих пор не уверены, кто построил его 9 тысяч лет назад.