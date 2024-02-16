В Андах знайшли руїни віком 5 тисяч років: їх побудували раніше за Великі Піраміди (фото)

В Перу археологи виявили унікальну площу, яка вирізняється серед усіх знайдених до цього використанням мегалітичних каменів. Учені встановили, що її побудували близько 4750 років тому, приблизно в той самий час, що і Стоунгендж.

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Два професори антропології з Університету Вайомінгу виявили кам'яну площу Каллакпума в Андах, Перу. Цю стародавню споруду, якій майже 5 000 років, створили кочові групи. Вона є унікальною знахідкою в басейні річки Кахамарка на півночі Перу, пише Arkeonews.

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На відміну від усього, що бачили раніше в Андах, ця площа вирізняється використанням великих мегалітичних каменів, складених вертикально. Це місце, розташоване на висоті понад 3 000 метрів над рівнем моря, слугувало церемоніальним майданчиком, де протягом тисячоліть приносили жертви богам.

Провідні дослідники, доцент Джейсон Тухі та професор Мелісса Мерфі, почали розгадувати таємниці цього місця у 2015 році, а у 2018 році розпочали розкопки. Радіовуглецевий аналіз вказує на те, що площа побудована близько 4750 років тому в пізній докерамічний період, що робить її одним з найдавніших прикладів такої архітектури на американському континенті.

Кругла площа діаметром 18 метрів з двома концентричними колами з великих мегалітичних каменів є свідченням переломного періоду, коли перуанські мисливці-збирачі перейшли до складніших суспільств.

Що відрізняє це відкриття від інших, так це його час. Побудована приблизно за 100 років до Великих єгипетських пірамід і одночасно зі Стоунгенджем, кам'яна площа Каллакпума стала раннім дивом у долині Кахамарка і стародавньому Перу.

Віднайдені артефакти, серед яких необроблені камені лазуриту, кристали кварцу та залишки керамічних чашок і мисок, демонструють значення цього місця. Навіть після того, як місцеве населення опанувало гончарство, площу продовжували використовувати, що виділяє її культурне значення.

Фото: Jason Toohey/Science Advances

Це місце відвідували також і в період Лайзон (500-200 рр. до н. е.), про що вчені дізналися завдяки нещодавнім знахідкам артефактів з м'якої каолінової глини. Знайдені артефакти свідчать про регулярне відвідування кам'яного кола до його церемоніального закриття в той самий період. Це запечатування узгоджується зі зміною систем вірувань серед напівкочових народів, виділяючи групові зусилля та міжрегіональну співпрацю.

Спільні зусилля дослідницької групи на чолі з Тухі та Патрицією Чірінос Огата з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі залучають місцеві громади поблизу місця знахідки Каллакпума. Їхні заходи зосереджені на поширенні результатів досліджень і сприянні розумінню культурної спадщини. Разом із перуанськими та американськими студентами та аспірантами команда працює над подальшими науковими дослідженнями та збереженням пам'ятки.

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Кам'яна площа Каллакпума, з її безпрецедентною архітектурою та культурним значенням, пропонує унікальне вікно в давнє минуле, кидаючи виклик нашому розумінню ранніх суспільств в Андах та їхніх складних ритуалів.

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