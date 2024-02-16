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Технології та наука

В Андах знайшли руїни віком 5 тисяч років: їх побудували раніше за Великі Піраміди (фото)

Анди, Перу, площа, мегаліти, археологи, артефакти, знахідки, розкопки, лазурит, кварц, гончарство, культура, спадщина, історія, кераміка, піраміди, Стоунгендж
Фото: Jason Toohey/Science Advances | В Перу археологи виявили унікальну площу, яка вирізняється серед усіх знайдених до цього використанням мегалітичних каменів

В Перу археологи виявили унікальну площу, яка вирізняється серед усіх знайдених до цього використанням мегалітичних каменів. Учені встановили, що її побудували близько 4750 років тому, приблизно в той самий час, що і Стоунгендж.

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Два професори антропології з Університету Вайомінгу виявили кам'яну площу Каллакпума в Андах, Перу. Цю стародавню споруду, якій майже 5 000 років, створили кочові групи. Вона є унікальною знахідкою в басейні річки Кахамарка на півночі Перу, пише Arkeonews.

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На відміну від усього, що бачили раніше в Андах, ця площа вирізняється використанням великих мегалітичних каменів, складених вертикально. Це місце, розташоване на висоті понад 3 000 метрів над рівнем моря, слугувало церемоніальним майданчиком, де протягом тисячоліть приносили жертви богам.

Провідні дослідники, доцент Джейсон Тухі та професор Мелісса Мерфі, почали розгадувати таємниці цього місця у 2015 році, а у 2018 році розпочали розкопки. Радіовуглецевий аналіз вказує на те, що площа побудована близько 4750 років тому в пізній докерамічний період, що робить її одним з найдавніших прикладів такої архітектури на американському континенті.

Кругла площа діаметром 18 метрів з двома концентричними колами з великих мегалітичних каменів є свідченням переломного періоду, коли перуанські мисливці-збирачі перейшли до складніших суспільств.

Що відрізняє це відкриття від інших, так це його час. Побудована приблизно за 100 років до Великих єгипетських пірамід і одночасно зі Стоунгенджем, кам'яна площа Каллакпума стала раннім дивом у долині Кахамарка і стародавньому Перу.

Віднайдені артефакти, серед яких необроблені камені лазуриту, кристали кварцу та залишки керамічних чашок і мисок, демонструють значення цього місця. Навіть після того, як місцеве населення опанувало гончарство, площу продовжували використовувати, що виділяє її культурне значення.

Анди, Перу, площа, мегаліти, археологи, артефакти, знахідки, розкопки, лазурит, кварц, гончарство, культура, спадщина, історія, кераміка, піраміди, Стоунгендж Fullscreen
Фото: Jason Toohey/Science Advances

Це місце відвідували також і в період Лайзон (500-200 рр. до н. е.), про що вчені дізналися завдяки нещодавнім знахідкам артефактів з м'якої каолінової глини. Знайдені артефакти свідчать про регулярне відвідування кам'яного кола до його церемоніального закриття в той самий період. Це запечатування узгоджується зі зміною систем вірувань серед напівкочових народів, виділяючи групові зусилля та міжрегіональну співпрацю.

Спільні зусилля дослідницької групи на чолі з Тухі та Патрицією Чірінос Огата з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі залучають місцеві громади поблизу місця знахідки Каллакпума. Їхні заходи зосереджені на поширенні результатів досліджень і сприянні розумінню культурної спадщини. Разом із перуанськими та американськими студентами та аспірантами команда працює над подальшими науковими дослідженнями та збереженням пам'ятки.

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Кам'яна площа Каллакпума, з її безпрецедентною архітектурою та культурним значенням, пропонує унікальне вікно в давнє минуле, кидаючи виклик нашому розумінню ранніх суспільств в Андах та їхніх складних ритуалів.

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