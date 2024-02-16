Перешли на темную сторону. Что-то странное заставляет альпийских коз бежать прямо в логово волков

Исследователи обнаружили, что животные постепенно переходят от дневного к ночному образу жизни, но причина этого перехода чрезвычайно тревожит ученых.

Альпийские козы, как правило, спускаются с безопасных горных высот Европы в светлое время суток, чтобы полакомиться травами, растущими на более низких высотах. Однако исследователи, отслеживающие передвижение животных, заметили, что они все чаще практикуют ночной образ жизни, спускаясь с гор в темное время суток, пишет Science Alert.

По словам поведенческого эколога из Университета Феррары Бенджи Джонсу, эти козы теперь проводят больше времени, отдыхая в светлое время суток. Однако с наступлением темноты животные все чаще спускаются с гор, чтобы питаться — это огромный риск, учитывая, что волки бродят в этих местах именно под покровом ночи.

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Авторы исследования обеспокоены тем, что такое поведение является огромной проблемой для целой популяции альпийских коз. Открытые пастбища, где питаются козы, почти не содержат укрытий, а потому им чрезвычайно сложно найти убежище от хищников.

Команда из Университета Феррары ожидали обнаружить более высокую ночную активность коз в районах Альп, где нет волков. Однако результаты исследований показывают, что все совсем иначе. По словам соавтора исследования Бривио Оливии, они с коллегами обнаружили повышенную ночную активность коз именно в районах обитания волков.

В ходе исследования ученые наблюдали почти за полусотней альпийских козлов в период с 2006 по 2019 годы. Результаты свидетельствуют о том, что животные постепенно переходят на ночной образ жизни — это связано с высокими максимальными температурами. Простыми словами, спасаясь от невероятной жары, животные буквально бегут в логово хищников.

Отметим, что ранее альпийские козы были распространены по всей Европе, однако к 1800-м годам их численность сократилась всего до 100 особей из-за охотников. В 1854 году был введен запрет на охоту на этих животных, в результате чего этому виду удалось восстановиться. Однако теперь над ними вновь нависла угроза.

Увы, до сих пор в популяциях этих животных сохраняется низкое генетическое разнообразие, что делает их уязвимыми для целого ряда угроз, в том числе:

проблемы мутации;

восприимчивость к болезням;

дополнительные стрессы из-за изменения климата.

Авторы исследования полагают, что крутая скалистая среда обитания альпийских коз более сложна, чем считалось ранее. А по тому в темноте здесь чрезвычайно сложно адаптироваться, в особенности с глазами, приспособленными к перемещению в дневное время. Все это, а также наличие стай волков в ареале питания, снижает шансы животных на выживание.

Таким образом ученые в очередной раз напоминают о необходимости сдерживания климатического кризиса Земли, так как человеческая деятельность влияет на жизнь диких животных, заставляя их рисковать больше, чем когда-либо ранее.

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