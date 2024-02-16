Тату в виде сердца на коже Земли: как появилось удивительное озеро со смертоносной историей (фото)

Фото озера в виде сердца может на первый взгляд показаться фотошопом, однако ученые уверяют — оно вполне реально, а его история очень печальная.

Ежегодно в феврале, в преддверии Дня святого Валентина, в социальных сетях начинает "гулять" фото озера в виде сердца — многие предполагают, что это фотошоп, однако ученые уверяют — водоем вполне реален и действительно напоминает "валентинку", пишет IFLScience.

Озеро Спирит, также известное как озеро Духов, действительно имеет форму сердца — в качестве доказательств ученые предоставили множество фото со спутников. Однако оно вовсе не всегда было таким. Известно, что ранее форма озера едва ли напоминала сердце: лишь верхнюю его часть.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В то время озеро Спирит представляло собой одно из самых популярных туристических направлений — пловцы, рыбаки и просто любители активного отдыха останавливались в домиках, окружающих водоем. Однако все изменилось 18 мая 1980 года. Именно в этот день произошло смертоносное извержение вулкана Сент-Хеленс, расположенного к юго-западу от некогда туристического центра.

Невероятное извержение вулкана привело к поднятию дна озера почти на 60 метров, в результате оползня обломков воды водоема вытекли на близлежащую землю. Постепенно вода вернулась, образовав более широкое, но мелкое озеро — тогда-то и появилась форма в виде сердца, которую мы знаем сегодня.

Озеро Спирит в 1979 году, перед извержением вулкана Сент-Хеленс Фото: NASA Earth Observatory

Сегодня озеро Спирит больше не является домом для туристов — в нем теперь обитают плавающие бревна, вырванных с корнем деревьев, которые пострадали в результате извержения. Более того местные власти также ограничили доступ к водоему: рыбалка и купание строго запрещены, однако здесь находится смотровая площадка, которую открывают, когда позволяют условия.

Что касается науки, сегодня исследователи используют озеро Спирит как естественную лабораторию для изучения восстановления ландшафтов после извержения вулканов. В то же время его нетронутая бревенчатая подстилка представляет собой особый интерес для исследователей.

По словам инженера-эколога, изучающего озеро, Джима Гавела, сегодня это место представляет особый интерес для ученых, так как почти не изменилось с момента извержения вулкана.

Ранее Фокус писал о том, что названо самое большое озеро на Земле: в 10 раз больше всех ныне существующих вместе взятых.