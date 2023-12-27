В 10 раз больше всех ныне существующих вместе взятых: названо самое большое озеро на Земле

Книга рекордов Гиннесса пополнилась новой записью — на этот раз в нее внесли самое огромное озеро, когда-либо существовавшее на планете.

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Не секрет, что звание "самого большого озера на Земле" сегодня гордо носит Каспийское море, однако ученые предупреждают, самое огромное озеро, когда-либо существовавшее на нашей планете было значительно больше и теперь оно официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса, пишет IFLScience.

Исследователи считают, что этот огромный водоем был более чем в 10 раз больше, чем объем всех нынешних соленых и пресноводных озер вместе взятых. Речь идет о мегалаке Паратетис, который образовался на Земле около 12 миллионов лет назад.

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Древнее море занимало территорию площадью 2,8 миллиона квадратных километров и раскинулось от края восточной стороны Альп и до Казахстана в Центральной Европе, проходя через все Восточную Европу. Фактически озеро Паратетис было настолько огромным, что по оценкам ученых, превышало размеры нынешнего Средиземного моря.

Ученые считают, что древнее озеро содержало более 1,77 миллиона кубических километров воды, что более чем в 10 раз превышает объем всех нынешних соленых и пресноводных озер вместе взятых. Исследователи также предполагают, что этот огромный древний водоем едва ли можно было считать освежающим местом, ведь вода в нем была слегка соленой.

Предполагается, что озеро Паратетис образовалось, когда горные хребты Центральной Европы поднялись, отделив древний водоем от океана и образовав мега-озеро. Ученые также выяснили, что Паратетис вовсе не всегда был столь огромным. Например, исследование 2021 года показало, что размер и объем древнего озера менялся, а в его истории также были периоды высыхания — один из таких периодов наступил между 7,65 и 7,9 миллиона лет назад. В тот момент Паратетис потерял около двух третей всей своей площади поверхности и одну треть своего объема. Впрочем, в конечном итоге Паратетис вернул свою прежнюю форму, соединившись со Средиземным морем.

Флора и фауна Паратетиса Фото: Utrecht University

По словам соавтора исследования из Палеомагнитной лаборатории Форт-Хофддейк Департамента наук о Земле, доктора Дэна Палку, фактически их исследование 2021 года показывает, что древнее огромное озеро Паратетис не миновала участь "пострадавшего от климатических изменений Земли". Авторы исследования также отмечали, что в будущем эти знания, вероятно, могут пролить свет на то, что происходит на планете сегодня и как человечество может остановить климатический кризис.

Исследователи также обнаружили, что самое огромное озеро, когда-либо существовавшее на Земле также было домом для целого ряда представителей фауны, в том числе тюленей, древних слонов и самого маленького кита, когда-либо найденного в летописи окаменелостей.

В конце концов, между 6,7 и 6,89 миллиона лет назад гигантское озеро Паратетис исчезло с лица Земли в результате эрозии, которая образовала на юго-западном краю озера "выход".

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