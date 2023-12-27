У 10 разів більше за всі, що існують нині, разом узяті: названо найбільше озеро на Землі

Книга рекордів Гіннесса поповнилася новим записом — цього разу до неї внесли найбільше озеро, яке коли-небудь існувало на планеті.

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Не секрет, що звання"найбільшого озера на Землі" сьогодні гордо носить Каспійське море, проте вчені попереджають, що найбільше озеро, яке коли-небудь існувало на нашій планеті, було значно більшим, і тепер його офіційно занесено до Книги рекордів Гіннесса, пише IFLScience.

Дослідники вважають, що ця величезна водойма була більш ніж у 10 разів більшою, ніж об'єм усіх нинішніх солоних і прісноводних озер разом узятих. Йдеться про мегалак Паратетіс, який утворився на Землі близько 12 мільйонів років тому.

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Стародавнє море займало територію площею 2,8 мільйона квадратних кілометрів і розкинулося від краю східного боку Альп і до Казахстану в Центральній Європі, проходячи через усю Східну Європу. Фактично озеро Паратетіс було настільки величезним, що за оцінками вчених, перевищувало розміри нинішнього Середземного моря.

Вчені вважають, що стародавнє озеро містило понад 1,77 мільйона кубічних кілометрів води, що більш ніж у 10 разів перевищує об'єм усіх нинішніх солоних і прісноводних озер разом узятих. Дослідники також припускають, що цю величезну стародавню водойму навряд чи можна було вважати місцем для освіження, адже вода в ній була злегка солоною.

Припускають, що озеро Паратетіс утворилося, коли гірські хребти Центральної Європи піднялися, відокремивши стародавню водойму від океану й утворивши мега-озеро. Учені також з'ясували, що Паратетіс зовсім не завжди був настільки величезним. Наприклад, дослідження 2021 року показало, що розмір і об'єм стародавнього озера змінювався, а в його історії також були періоди висихання — один із таких періодів настав між 7,65 і 7,9 мільйона років тому. У той момент Паратетіс втратив близько двох третин усієї своєї площі поверхні та одну третину свого об'єму. Утім, зрештою Паратетіс повернув свою колишню форму, з'єднавшись із Середземним морем.

Флора і фауна Паратетіса Фото: Utrecht University

За словами співавтора дослідження з Палеомагнітної лабораторії Форт-Гофддейк Департаменту наук про Землю, доктора Дена Палку, фактично їхнє дослідження 2021 року засвідчує, що стародавнє величезне озеро Паратетіс не оминуло долю того, хто "постраждав від кліматичних змін Землі". Автори дослідження також зазначали, що в майбутньому ці знання, ймовірно, можуть пролити світло на те, що відбувається на планеті сьогодні і як людство може зупинити кліматичну кризу.

Дослідники також виявили, що найбільше озеро, яке коли-небудь існувало на Землі, також було домівкою для цілої низки представників фауни, зокрема тюленів, стародавніх слонів і найменшого кита, якого коли-небудь було знайдено в літописі скам'янілостей.

Зрештою, між 6,7 і 6,89 мільйона років тому гігантське озеро Паратетіс зникло з лиця Землі внаслідок ерозії, яка утворила на південно-західному краю озера "вихід".

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали рев найстарішого і найбільшого організму на Землі.