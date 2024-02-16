Разработано лекарство от неизлечимых болезней мозга: на очереди болезнь Альцгеймера

Ученым удалось совершить прорыв в лечении болезней, которые на протяжении многих лет словно приговор обрушивались на головы миллионов людей. Но новая разработка обещает повернуть ситуацию на 180 градусов.

Болезни двигательных нейронов (БДН) и фронтотемпоральная деменция (ФТД) — это два заболевания головного мозга, которые не поддаются лечению. При БДН нарушается связь мозга с мышцами, что приводит к слабости, которая со временем лишь усугубляется. ФТД поражает части мозга, отвечающие за личность и язык, что приводит к значительным изменениям в поведении или трудностям в общении. Но последнее изобретение ученых может в корне изменить ситуацию и помочь в победе над этими болезнями, пишет New Atlas.

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Ученые из Университета Маккуори в Сиднее совершили прорыв, который на первый взгляд звучит как что-то из научно-фантастического романа. Они разработали одноразовое лечение, направленное на устранение первопричины заболеваний БДН и ФТД. Дело в том, что обычно клетки нашего мозга вырабатывают белок под названием TDP-43, который помогает им функционировать. Однако когда TDP-43 выходит из строя, он скапливается в мозге, вызывая проблемы, наблюдаемые при БДН и ФТД.

Команда исследователей выяснила, что TDP-43 действует отнюдь не в одиночку. Он объединяется с другим белком, создавая настоящую катастрофу в нашем мозге. Поняв это, в ходе исследования они разработали терапию, получившую название CTx1000, которая направлена на разрушение вредных белков, не мешая хорошим белкам выполнять свою работу.

Исследователи протестировали препарат на мышах с симптомами БДН и ФТД, и результаты оказались обнадеживающими. Уже после первой терапии подопытным грызунам стало лучше. Это лечение, если оно подтвердит свою эффективность, может не только остановить прогрессирование БДН и ФТД, но и помочь пациентам восстановить утраченные способности с помощью реабилитации, заявляют ученые.

Также, поскольку лечение оказалось эффективным при различных мутациях в лабораторных условиях, ученые считают, что оно может помочь и при других заболеваниях мозга, таких как болезнь Альцгеймера, от которой страдают миллионы людей по всему миру.

Но одно дело — наблюдать за успехами в лабораторных условиях, и совсем другое — проверить, как это поможет нам на практике. Поэтому следующим шагом станет испытание препарата на людях. В случае успеха это может означать будущее, в котором БДН и ФТД перестанут быть неизлечимыми заболеваниями а медицина получит возможность излечить множество других заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но, похоже, они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

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