Каждый из нас хоть раз "путешествовал во времени": психолог рассказал о видах дежавю

Наш мозг является сложнейшим из известных органов во Вселенной, обладая необычными способностями, которые могут буквально перемещать нас во времени. О таких его особенностях рассказал известный психолог.

У многих из нас когда-нибудь возникало странное чувство, что мы уже где-то бывали, хотя это был наш первый визит в это место или когда мы пытались вспомнить слово, которое словно крутилось на кончике языка, но постоянно ускользало от нас. Эти моменты, от которых часто отмахиваются, считая их просто странными причудами нашего мозга, на самом деле являются частью увлекательного феномена, в который углубленно погружаются психологи, пишет Forbes.

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Большинство из нас слышали о дежавю — странном ощущении, кричащем "я здесь уже был", когда мы явно никогда не были в этих местах. Но это чувство — лишь верхушка айсберга, говорит Марк Трэверс, американский психолог. На самом деле существует несколько видов этих странных ощущений, каждое из которых имеет свою уникальную особенность.

Жамаисвю — прямая противоположность дежавю. Представьте, что вы идете по своей улице, по которой ходили сотни раз, но вдруг все вокруг кажется незнакомым. Вы знаете, что уже бывали здесь раньше, но почему все кажется таким чужим? Этот феномен называется жамаисвю, что означает "незнакомое". Как будто наша система распознавания мозга берет кратковременный отпуск, в результате чего привычное кажется чужим и незнакомым.

Представьте, что вы идете по своей улице, по которой ходили сотни раз, но вдруг все вокруг кажется незнакомым. Вы знаете, что уже бывали здесь раньше, но почему все кажется таким чужим? Этот феномен называется жамаисвю, что означает "незнакомое". Как будто наша система распознавания мозга берет кратковременный отпуск, в результате чего привычное кажется чужим и незнакомым. Пресквю — ощущение вечного ускользания. Вы когда-нибудь участвовали в разговоре, когда слово или имя просто невозможно вспомнить, хотя кажется, что оно было совсем рядом, готовое сорваться с кончика языка? Это и есть пресквю или феномен "кончика языка". Это тот самый момент негодования, когда мы почти знаем ответ, но он никак не становится ближе к нам, как бы мы ни старались вспомнить его.

Вы когда-нибудь участвовали в разговоре, когда слово или имя просто невозможно вспомнить, хотя кажется, что оно было совсем рядом, готовое сорваться с кончика языка? Это и есть пресквю или феномен "кончика языка". Это тот самый момент негодования, когда мы почти знаем ответ, но он никак не становится ближе к нам, как бы мы ни старались вспомнить его. Дежарив — между сном и реальностью. Существует и такое чувство, как дежарив, или "повторение сна", когда вы сталкиваетесь с чем-то в реальной жизни и можете поклясться, что вам уже это снилось. Это дезориентирующая смесь сна и реальности, заставляющая нас на мгновение задуматься, в каком мире мы находимся на самом деле.

Существует и такое чувство, как дежарив, или "повторение сна", когда вы сталкиваетесь с чем-то в реальной жизни и можете поклясться, что вам уже это снилось. Это дезориентирующая смесь сна и реальности, заставляющая нас на мгновение задуматься, в каком мире мы находимся на самом деле. Дежавеку — что-то большее, чем простое ощущение. Представьте себе, что вы не просто где-то были раньше, а полностью пережили именно этот момент — каждый вид, звук и эмоцию, будто происходящее, это фильм отмотанный обратно. Дежавеку, или "уже прожитое", это своеобразная усиленная версия дежавю. Это не просто мимолетное чувство, это интенсивное повторение момента, который на самом деле никогда не происходил.

По правде говоря, психологи и неврологи все еще собирают воедино все факты, чтобы понять, почему это явление происходит с нами, говорит Трэверс. От сбоев в системе распознавания нашего мозга до отголосков снов, проникающих в нашу бодрствующую жизнь — под капотом нашего центра принятия решений происходит много всего, что мы только-только начинаем понимать.

Этот опыт — это нечто большее, чем просто обыденные заморочки нашего разума. Они напоминают нам о том, что наше восприятие реальности хитросплетено и иногда немного потрепано внешними и внутренними факторами, выливаясь в подобные состояния. Понимание этих явлений не только удовлетворяет наше любопытство, но и объясняет то, как работает дуэт памяти и распознавания в нашем мозге.

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