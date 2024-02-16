В Украине начали использовать ИИ для диагностики туберкулеза: подробности (фото)

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, искусственный интеллект автоматически анализирует рентген-снимки, и отражает зоны потенциальной патологии в виде тепловой карты легких.

В Ивано-Франковской, Львовской и Сумской областях фтизиопульмонологические центры впервые начали использовать искусственный интеллект (ИИ) для диагностики туберкулеза. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Сообщается, что соответствующее оборудование уже установлено и используется медицинскими работниками, прошедшими тренинг по применению систем при диагностике туберкулеза у пациентов.

Как отмечают в пресс-службе, ИИ осуществляет автоматический анализ, читая рентген-снимки, и отражает зоны потенциальной патологии в виде тепловой карты легких, что позволяет выявить поражение с вероятностью от 1% до 100%.

"Мы привлекаем инвестиции для применения передовых технологий, чтобы быть на шаг ближе к преодолению туберкулеза, а также помогаем регионам во внедрении искусственного интеллекта", – заявила заведующая отделом управления и противодействия туберкулезу Яна Терлеева.

Украинские медики используют ИИ для диагностики туберкулеза Фото: МОЗ

В публикации также говорится, что на данный момент ИИ успешно используется для автоматизированной обработки данных при постановке диагноза в более чем сорока странах мира.

Также сообщается, что по данным ВОЗ, туберкулез является второй по распространению причиной смерти в мире. Украина относиться к группе стран с высоким уровнем заболевания туберкулезом.

Напомним, 14 ноября ассистент кафедры патологической анатомии Национального медицинского университета им. О.О. Богомольца София Николаенко сообщила, что украинские медики получили уникальный сканер, который с помощью искусственного интеллекта способен диагностировать рак.

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