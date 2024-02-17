Самые крохотные и милые летучие мыши в мире: строят палатки и жуют в них инжир

Гондурасские белые летучие мыши известны тем, что способны построить палатку из листьев и чрезвычайно разборчивы в еде.

На планете обитают миллиарды различных видов животных: некоторые из них выглядят весьма устрашающе, тогда как другие напротив — имеют чрезвычайно милый вид. Например, гондурасские белые летучие мыши (Ectophylla alba) — крошечные пушистые существа, которые живут вместе в палатках из листьев, пишет Live Science.

Представители этого вида имеют белый пушистый мех и большие желтые носы и уши. Их вес, как правило, не превышает 9 граммов, что делает их одними из самых крохотных и симпатичных летучих мышей в мире.

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Исследователи отмечают, что представители этого вида обитают в равнинных тропических лесах Центральной Америки, а также являются одним из шести видов летучих мышей с полностью белым мехом, однако их легко отличить от других видов благодаря очаровательному вздернутому носу.

Однако милейшая внешность не единственная особенность гондурасских белых мышей. Они также известны своей способность строить "палатки" из больших листьев растений: найдя подходящий лист растения, гондурасская летучая мышь грызет и перерезает боковые жилки листа, что заставляет его складываться в небольшую палатку. В этих палатках из листьев летучие мыши, как правило, отдыхают и прячутся от хищников. Известно, что в одной такой лиственной палатке может поместиться от 1 до 17 особей.

Ранее ученые полагали, что палатки из листьев строят лишь самцы и используют их для привлечения самок для спаривания. Однако исследование 2006 года опровергло эту теорию: ученые обнаружили, что самки также вносят свой вклад в строительство.

Большинство летучих мышей известны тем, что поедают насекомых или пьют кровь, однако не эти милые курносые животные — они являются плодоядными. Ранее ученые обнаружили, что представители этого вида, как правило, питаются лишь инжиром одного вила деревья, что делает их невероятно эффективными в распространении семян.

К слову, ранее ученые также обнаружили, что фиговое дерево использует два различных "ароматных букета" для привлечения птиц днем и летучих мышей ночью. Представители этого вида также внесены в Красный список как находящиеся под угрозой исчезновения — основной угрозой считается утрата среды обитания и зависимость от одного вида инжира.

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