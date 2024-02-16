Самое крошеное позвоночное в мире: найдено животное размером с "блоху" (фото)

Исследователи рассказали о самом крохотном позвоночном, скрывающемся в бразильском лесу — его длина едва ли превышает 7 миллиметров.

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"Блошиная жаба", как ее прозвали ученые достигает в длину всего 7,1 миллиметра, что делает ее самой крошечной в мире. Исследователям пришлось изучить и измерить 46 экземпляров миниатюрной амфибии, найденных на вершине холма на юге Баии (Бразилия), чтобы официально описать этот вид, пишет Daily Mail.

Наблюдения показывают, что окрас спины лягушек помогает им сливаться с окружающей средой, так как основным цветом местной растительности и самих амфибий является коричневый, в отличие от других лягушек с ярким окрасом, которые также обитают в этом регионе.

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Биологам известно о существовании блошиной жабы размером с горошину с тех пор, как она впервые была обнаружена в тропических лесах Бразилии. Однако в новом исследовании ученые расширили наши знания об этом новом виде, а также смогли собрать достаточно образцов, чтобы доказать, что блошиные жабы действительно являются самыми крохотными в мире.

Дело в том, что ученым необходимо было подтвердить, что самые крохотные образцы блошиных жаб в действительности являются взрослыми особями. Для этого исследователям необходимо было подтвердить, что собранные образцы достигли половой зрелости. К счастью, они собрали достаточно образцов, чтобы подтвердить это.

Один из проигравших конкурентов блошиной жабы, тыквенная жаба или Brachycephalus ephippium, также позирует с другой бразильской монетой номиналом 1 реал Фото: Diego Luiz

По словам исследователя, изучающего амфибий и рептилий в качестве куратора герпетологии Музея естественной истории Дании в Копенгагене и не участвующего в анализе, Марка Шерца, результаты исследования кажутся "абсолютно ясными". Таким образом ученые пришли к выводу, что представители этого вида потенциально являются самыми крошечными из ныне живущих лягушек в мире.

Авторы исследования также отмечают, что их удивило то, насколько крохотными могут быть самые маленькие взрослые блошиные жабы. Например, длина самцов составляет от 6,45 до 7,9 миллиметра, в то время как длина взрослых самок достигает от 7,38 до 9,87 миллиметра. Чтобы лучше проиллюстрировать, насколько на самом деле миниатюрна эта лягушка, ученые сфотографировали существо на монете в 1 бразильский реал. Отметим, что монета весит всего 7 г, имеет диаметр 27 мм и толщину 1,95 мм.

еще один проигравший конкурент блошиной жабы Brachycephalus Didactylus, позирует на крошечном грибе Фото: Diego Luiz

Оказалось, что на лицевой стороне одной монеты могло бы уместиться более дюжины взрослых жаб-блох, также известных как Brachycephalus pulex. Результаты исследования также свидетельствуют о том, что представители этого вида обитают лишь на двух лесистых вершинах холмов в Бразилии.

По словам ведущего автора исследования, герпетолога, доктора Мирко Соле из Государственного университета Санта-Крус в Бразилии, не менее удивительным фактом также оказалось то, что у этих амфибий фактически не было твердых "костных элементов", за исключением очень твердого и толстого черепа и позвоночника.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли самого маленького хамелеона в мире: размером с кончик пальца.