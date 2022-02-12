Жизнь в миниатюре. Кого из животных считают самыми маленькими в мире

Какие животные — самые маленькие? Где они обитают и как умудряются выживать в нашем огромном мире?

Осы валхалла

Ученые из Университета Райса в Хьюстоне, штат Техас (США), в январе 2022 года описали новый вид ос размером всего 1 мм. Их обнаружили в 2018 году на дубе, который растет возле студенческого паба Valhalla, в честь которого и назвали этих маленьких созданий, но завершить исследования смогли только сейчас.

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Потребовалось четыре года, чтобы изучить сложный жизненный цикл осы. Насекомое откладывает яйца в сережках дуба и развивается в специальных оболочках, пока дерево не зацветет. Поскольку это происходит ежегодно, разрыв между поколениями составляет 11 месяцев — потому ученые и потратили так много времени. Они выясняли, что происходит с другим поколением ос, пока не появятся цветы.

[ + – ] Оса валхалла названа в честь паба, а он — в честь небесных чертогов викингов — легендарной скандинавской Валхаллы

• Полное название крошечных ос — Neuroterus valhalla

• Ученые пока не выяснили, как именно осы координируют свое появление с цветением деревьев, которое может изменяться из года в год.

Карликовая многозубка

Карликовые многозубки – самые крохотные в мире млекопитающие. Они весят не более 1,7 г и известны тем, что за сутки съедают в два-три раза больше массы своего тела. Чтобы поддерживать постоянную температуру тела, карликовая многозубка должна много шевелиться. Из-за этого она спит всего два часа в сутки. Остальное время охотится на насекомых, личинок и дождевых червей. Обитают эти животные в Южной Европе, Северной Африке, Средней Азии, Индии, Шри-Ланке, на территории Южного Китая, Тайваня, Японии.

[ + – ] Карликовые многозубки – самые крохотные в мире млекопитающие

• Сердце карликовой многозубки бьется с частотой 1500 ударов в минуту

• У животного 30 зубов

• Живут эти крошки 1,5–3 года

Важно

Дарвин про них не знал. Цветок а-ля картошка фри, паук-Джокер и амфиподы из Марианской впадины

Крошка олень

Олени пуду – самые маленькие в мире олени. Длина их тела – 80–93 см, а высота в холке – 30–40 см. Они встречаются в приморских районах юга Чили и на острове Чилоэ. В основном живут в непроходимых лесах, в горах на высоте около 3 тыс. м над уровнем моря. Самка рождает одного детеныша высотой всего 15 см. К трехмесячному возрасту оленята достигают размера взрослой особи.

[ + – ] Олени пуду – самые маленькие в мире олени

• Любимое лакомство пуду — водоросли фуксии, по которым они спускаются к берегу моря. Каждый такой поход может обернуться смертью, потому что внизу их ждут хищники

• Животные занесены в Красную книгу

Маленькие слоны

Карликовых слонов с острова Борнео долгое время считали миниатюрной копией индийского слона. Однако в 2003 году ученые проанализировали их ДНК и выяснили, что эти животные отдельный подвид. В высоту они достигают 2-2,5 м, они очаровывают своими "детскими" мордами. Обитают в малайзийском штате Сабах и на севере индонезийской части острова Калимантан. Общее количество животных — 1–2 тыс. Карликовые слоны, как и другие виды слонов, очень социальные животные. В стаде царит матриархат. Во главе семьи стоит мать, потом ее сестры, дочери. Иногда к семейному клану присоединяются другие слонихи, входящие в круг родственников, или группа самцов.

[ + – ] Карликовые слоны, как и другие виды слонов, очень социальные животные

• Слонихи помогают друг другу воспитывать маленьких слонят

• Взрослые самцы чаще всего ведут кочевой и одинокий образ жизни

• Карликовые слоны из Борнео находятся под угрозой исчезновения

Важно