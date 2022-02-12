Життя в мініатюрі. Кого з тварин вважають найменшими в світі

Які тварини — найменші? Де вони мешкають і як примудряються виживати в нашому величезному світі?

Оси валхалла

Учені з Університету Райса в Г’юстоні, штат Техас (США), у січні 2022 року описали новий вид ос розміром усього 1 мм. Їх виявили в 2018 році в дубі біля студентського пабу Valhalla, на честь якого й назвали цих маленьких створінь, але завершити дослідження змогли лише зараз.

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Знадобилося чотири роки, щоб вивчити складний життєвий цикл оси. Комаха відкладає яйця в сережках дуба та розвивається в спеціальних оболонках, доки дерево не зацвіте. Оскільки це відбувається щорічно, розрив між поколіннями становить 11 місяців — тому вчені витратили так багато часу. Вони з’ясовували, що відбувається з іншим поколінням ос, доки не з’являться квіти.

[ + – ] Оса валхалла названа на честь пабу — на честь небесних чертогів вікінгів — легендарної скандинавської Валхалли

• Повна назва крихітних ос — Neuroterus valhalla

• Учені поки не з’ясували, як саме оси координують свою появу з цвітінням дерев, що може змінюватися з року в рік

Карликова багатозубка

Карликові багатозубки — найкрихітніші в світі ссавці. Вони важать не більш ніж 1,7 г і відомі тим, що за добу з’їдають у два-три рази більше за масу свого тіла. Щоб підтримувати постійну температуру тіла, карликова багатозубка повинна багато ворушитися. Через це вона спить лише дві години на добу. Решту часу полює на комах, личинок і дощових хробаків. Мешкають ці тварини в Південній Європі, Північній Африці, Середній Азії, Індії, Шрі-Ланці, на території Південного Китаю, Тайваню, Японії.

[ + – ] Карликові багатозубки – найкрихітніші в світі ссавці

• Серце карликової багатозубки б’ється із частотою 1 500 ударів за хвилину

• У тварини 30 зубів

• Живуть ці крихітки 1,5–3 роки

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Дарвін про них не знав. Квітка а-ля картопля фрі, павук-Джокер і амфіподи з Маріанської западини

Крихітка олень

Олені пуду — найменші в світі олені. Довжина їхнього тіла — 80–93 см, а висота в загривку — 30–40 см. Вони зустрічаються в приморських районах півдня Чилі та на острові Чилое. Переважно живуть у непролазних лісах, у горах на висоті майже 3 тис. м над рівнем моря. Самка народжує одне дитинча висотою всього 15 см. До тримісячного віку оленята досягають розміру дорослої особини.

[ + – ] Олені пуду – найменші в світі олені

• Улюблені ласощі пуду — водорості фуксії, по які вони спускаються до берега моря. Кожен такий похід може обернутися смертю, тому що внизу на них чекають хижаки

• Тварини занесені до Червоної книги

Маленькі слони

Карликових слонів з острова Борнео тривалий час вважали за мініатюрну копію індійського слона. Однак у 2003 році вчені проаналізували їхню ДНК та з’ясували, що ці тварини — окремий підвид. У висоту вони сягають 2–2,5 м, зачаровують своїми "дитячими" мордами. Мешкають у малайзійському штаті Сабах і на півночі індонезійської частини острова Калімантан. Загальна кількість тварин — 1–2 тис. Карликові слони, як й інші види слонів, дуже соціальні тварини. У стаді панує матріархат. На чолі сім’ї стоїть мати, потім її сестри, доньки. Іноді до сімейного клану приєднуються інші слонихи, які входять у коло родичів, чи група самців.

[ + – ] Карликові слони, як й інші види слонів, дуже соціальні тварини

• Слонихи допомагають одна одній виховувати маленьких слоненят

• Дорослі самці найчастіше ведуть кочовий і самотній спосіб життя

• Карликові слони з Борнео перебувають під загрозою зникнення

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