На межі зникнення. Коли нас покинуть мишачий лемур, індійська дрохва й оринокський крокодил

Багато тварин незабаром можуть зникнути через браконьєрство та вирубку лісів або просто через людську нерозумність. Час задуматися, як зберегти "живого динозавра" — індійську дрофу, довгошерстого вомбата та навіть крокодилів з річки Оріноко: їх залишилося всього 250!

Здобич динго: північний довгошерстий вомбат із Австралії

Північний довгошерстий вомбат — один із найрідкісніших ссавців на планеті. Мешкає тільки в Австралії, в національному парку Еппінг-Форест і природному заповіднику Річарда Андервуда. Причиною зниження чисельності вомбатів вважаються зміни в середовищі та полювання: ці звірята — улюблена здобич динго. Вомбати — нічні тварини завдовжки 1 м і вагою близько 30 кг. Більшість часу вони проводять у норах, вибираючись іноді звідти, щоб поласувати листям і травами.

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[ + – ] Північний довгошерстий вомбат

• Вомбати риють складні лабіринти під землею до 20 м у довжину та 3,5 м у глибину

• У середньому живуть близько 20 років

• На сьогодні у світі налічується 315 вомбатів

Гігантський хижак: крокодил із річки Оріноко

Найбільший хижак у Південній Америці, орінокський крокодил, досягає 5 м завдовжки та важить близько 400 кг. Через цінну шкіру браконьєри практично повністю винищили цих тварин. Крокодил мешкає в річці Оріноко та її притоках у Венесуелі та Колумбії. Харчується переважно великою рибою і, незважаючи на свої великі розміри, рідко становить загрозу для людини. Крокодили живуть 70-80 років.

[ + – ] Орінокський крокодил

• Сьогодні в дикій природі залишилося менше 250 особин, але вчені сподіваються, що програми розведення в неволі допоможуть відновити популяцію

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Зниклі. Тварини, які більше не населяють Землю

• Найбільшого орінокського крокодила вбили в 1800 році. Його довжина становила 6,6 м

Крихітка мишачий лемур із Мадагаскару

Мишачий лемур мадам Берти важить всього 30 г, а довжина його тулуба — 9 см, так що його по праву вважають найменшим приматом у світі. Мешкають лемури тільки в заповіднику Кірінді на заході Мадагаскару і через незаконне вирубування лісів перебувають на межі зникнення. Це нічне звірятко вдень воліє відсипатися в гнізді з листя, влаштованому на ліанах та інших кучерявих рослинах. Харчуються лемури комахами та плодами дерев.

[ + – ] Мишиний лемур мадам Берти

• У лемура хвіст завдовжки 13-14 см

• Щоб зберегти енергію, звірятка щодня на нетривалий час впадають у заціпеніння

Живий динозавр: велика індійська дрохва

Велика індійська дрохва, найважчий літаючий птах, нині перебуває під загрозою зникнення через браконьєрство. Її ріст – до 1 м, а маса становить 18 кг. Через особливості будови шиї дзьоб постійно спрямований вгору під кутом 45°. Велику індійську дрохву можна зустріти лише в Індії та Пакистані. У дикій природі їх залишилося трохи більше 250.

[ + – ] Велика індійська дрохва

• Із продуктів харчування дрохва особливо любить насіння кавунів і динь, тому періодично здійснює набіги на місцеві фермерські угіддя.

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Дарвін про них не знав. Квітка а-ля картопля фрі, павук-Джокер і амфіподи з Маріанської западини

• Птахи часто гинуть від зіткнення з проводами під високою напругою. Щоб їх убезпечити, кілька років тому в Індії на дротах стали розміщувати відбивачі, що світяться, які дрофа помічає за 50 м і встигає змінити напрямок польоту.