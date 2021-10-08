Зниклі. Тварини, які більше не населяють Землю
Королівський дятел, маріанські летючі лисиці, медоноси з Гавайських островів зникли назавжди: представників цих видів немає більше ні в зоопарках, ні в заповідниках.
Дятел Бог
Колись білоклювий королівський дятел був найпопулярнішим і великим дятлом у США. Представники цього виду жили в болотистих місцях на трухлявих деревах на територіях Північної і Південної Кароліни, Джорджії, на півночі Флориди. Деякі орнітологи називали білоклювого дятла птахом святого Грааля, зважаючи на рідкість і невловимість. А в народі птицю з дзьобом кольору слонової кістки прозвали Господь Бог через її красу. У вересні 2021 року Служба охорони рибальства і дикої природи США занесла королівського дятла до Списку зниклих видів.
• Дятел важив близько 500 г, довжина тіла — до 53 см
• У птаха було блискуче чорне оперення з двома широкими білими смужками по боках від середини щік до середини спини. На потилиці — гострий чубок яскраво-червоного кольору в самців і чорного — у самок
• Королівський дятел був відомий унікальним подвійним перестуком
Медоноси з Гавайських островів
Колись Гаваї були домом для кількох десятків лісових птахів, відомих як гавайські медоноси, з довгими вигнутими дзьобами розміром з третину тіла пернатих. Зараз цих птахів рідко можна зустріти. Вісім видів вважаються вимерлими, ще вісім — на межі вимирання. Деякі підвиди гавайських медовиків були вже нечисленними, коли їх тільки відкрили, наприклад Kauai akialoa. У вересні 2021-го влада США визнала цих птахів вимерлими.
• Довжина тіла пташок — 11-21 см, забарвлення різноманітне: червоне, зелене, жовте, оливкове, сіре і чорне
• Харчувалися гавайські медовики нектаром, пилком, деякі їли насіння або комах
Загадкові сомики
Scioto Madtom — риба із сімейства сомів родом з Огайо (США). Її можна було зустріти тільки в притоці річки Сайото. У представників цього виду було довге, тонке тіло розміром не більше 5 см, сірого, темно-оливкового або коричневого кольорів. На тілі — невеликі шипи з отруйними залозами, за допомогою яких риба могла жалити недоброзичливців.
• Scioto Madtom були всеїдні. За допомогою сенсорних вусиків, що звисали перед ротом, риби шукали на дні річки різні види рослин і тварин
• Учені не бачили популяцій цих риб з 1957 року, але ніхто точно не знає про причини їхнього зникнення
Отруйний крилан
Маріанська летюча лисиця — невеликий крилан, якого можна було зустріти на островах Гуам і Північних островах Маріанського архіпелагу. Через закруглені вуха і великі очі мордочка тварини нагадувала мордочку лисиці, звідси її назва. Крилани харчувалися отруйними насінням саговника, за рахунок чого в жировій тканині тварин накопичувалася велика кількість небезпечної для інших живих істот речовини. Місцевий народ чаморро, що живе на острові Гуам, вважав криланами кулінарним делікатесом і за можливості вживав їх у їжу.
• Поїдання м'яса Маріанської летючої лисиці провокувало в аборигенів невралгічну хворобу літико-бодига, схожу з хворобами Паркінсона та Альцгеймера
• Полювання на Маріанських летючих лисиць — одна з причин їхнього повного зникнення, про що стало відомо у вересні 2021 року