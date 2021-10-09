Исчезнувшие. Животные, которые больше не населяют Землю

Королевский дятел, марианские летучие лисицы, медовики с Гавайских островов исчезли навсегда: представителей этих видов нет больше ни в зоопарках, ни в заповедниках.

Дятел Бог

Когда-то белоклювый королевский дятел был самым популярным и крупным дятлом в США. Представители этого вида обитали в болотистых местах на трухлявых деревьях на территориях Северной и Южной Каролины, Джорджии, на севере Флориды. Некоторые орнитологи называли белоклювого дятла птицей святого Грааля ввиду редкости и неуловимости. А в народе птицу с клювом цвета слоновой кости прозвали Господь Бог из-за ее красоты. В сентябре 2021 года Служба охраны рыболовства и дикой природы США занесла королевского дятла в Список исчезнувших видов.

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[ + – ] Белоклювый королевский дятел

• Дятел весил около 500 г, длина тела — до 53 см

• У птицы было блестящее черное оперение с двумя широкими белыми полосками по бокам от середины щек до середины спины. На затылке — острый хохолок ярко-красного цвета у самцов и черного — у самок

• Королевский дятел был известен уникальным двойным перестуком

Медовики с Гавайских островов

Когда-то Гавайи были домом для нескольких десятков лесных птиц, известных как гавайские медоносы, с длинными изогнутыми клювами размером с треть тела пернатых. Сейчас этих птиц редко можно встретить. Восемь видов считаются вымершими, еще восемь — на грани вымирания. Некоторые подвиды гавайских медовиков были уже немногочисленными, когда их только открыли, например Kauai akialoa. В сентябре 2021-го власти США признали этих птиц вымершими.

[ + – ] Медовики с Гавайских островов

• Длина тела птичек — 11–21 см, окрас разнообразный: красный, зеленый, желтый, оливковый, серый и черный

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• Питались гавайские медовики нектаром, пыльцой, некоторые едят семена или насекомых

Загадочные сомики

Scioto Madtom — рыба из семейства сомовых родом из Огайо (США). Ее можно было встретить только в притоке реки Сайото. У представителей этого вида было длинное, тонкое тело размером не более 5 см серого, темно-оливкового или коричневого цветов. На теле — небольшие шипы с ядовитыми железами, с помощью которых рыба могла жалить недоброжелателей.

[ + – ] Scioto Madtom сом

• Scioto Madtom были всеядны. С помощью сенсорных усиков, свисающих перед ртом, рыбы искали на дне реки разные виды растений и животных

• Ученые не видели популяций этих рыб с 1957 года, но никто точно не знает о причинах их исчезновения

Ядовитый крылан

Марианская летучая лисица — небольшой крылан, которого можно было встретить на островах Гуам и Северных островах Марианского архипелага. Из-за закругленных ушей и больших глаз мордочка животного напоминала мордочку лисицы, отсюда его название. Крыланы питались ядовитыми семенами саговника, за счет чего в жировой ткани животных накапливалось большое количество опасного для других живых существ вещества. Местный народ чаморро, живущий на острове Гуам, считал крыланов кулинарным деликатесом и при возможности употреблял их в пищу.

[ + – ] Марианская летучая лисица

• Поедание мяса марианской летучей лисицы провоцировало у аборигенов невралгическую болезнь литико-бодига, схожую с болезнями Паркинсона и Альцгеймера

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• Охота на марианских летучих лисиц — одна из причин их полного исчезновения, о чем стало известно в сентябре 2021 года