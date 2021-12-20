На грани исчезновения. Как скоро нас покинут мышиный лемур, индийская дрофа и оринокский крокодил

Многие животные в скором времени могут исчезнуть из-за браконьерства и вырубки лесов или просто из-за человеческой неразумности. Пора задуматься, как сохранить "живого динозавра" — индийскую дрофу, длинношерстного вомбата и даже крокодилов из реки Ориноко: их осталось всего 250!

Добыча динго: северный длинношерстный вомбат из Австралии

Северный длинношерстный вомбат — одно из самых редких млекопитающих на планете. Обитает только в Австралии, в национальном парке Эппинг-Форест и природном заповеднике Ричарда Андервуда. Причиной снижения численности вомбатов считаются изменения в среде обитания и охота: эти зверьки — любимая добыча динго. Вомбаты — ночные животные длиной 1 м и весом около 30 кг. Большую часть времени они проводят в норах, выбираясь иногда оттуда, чтобы полакомиться листьями и травами.

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[ + – ] Северный длинношерстный вомбат

• Вомбаты роют сложные лабиринты под землей до 20 м в длину и 3,5 м в глубину

• В среднем живут порядка 20 лет

• На сегодня в мире насчитывается 315 вомбатов

Гигантский хищник: крокодил из реки Ориноко

Самый крупный хищник в Южной Америке, оринокский крокодил, достигает 5 м в длину и весит около 400 кг. Из-за ценной кожи браконьеры практически полностью истребили этих животных. Крокодил обитает в реке Ориноко и ее притоках в Венесуэле и Колумбии. Питается в основном крупной рыбой и, несмотря на свои большие размеры, редко представляет угрозу для человека. Крокодилы живут 70–80 лет.

[ + – ] Оринокский крокодил

• Сегодня в дикой природе осталось менее 250 особей, но ученые надеются, что программы разведения в неволе помогут восстановить популяцию

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Исчезнувшие. Животные, которые больше не населяют Землю

• Самого крупного оринокского крокодила убили в 1800 году. Его длина составляла 6,6 м

Крошка мышиный лемур с Мадагаскара

Мышиный лемур мадам Берты весит всего 30 г, а длина его туловища — 9 см, так что его по праву считают самым маленьким приматом в мире. Обитают лемуры только в заповеднике Киринди на западе Мадагаскара и из-за незаконной вырубки лесов находятся на грани исчезновения. Этот ночной зверек днем предпочитает отсыпаться в гнезде из листьев, устроенном на лианах и других вьющихся растениях. Питаются лемуры насекомыми и плодами деревьев.

[ + – ] Мышиный лемур мадам Берты

• У лемура хвост длиной 13–14 см

• Чтобы сберечь энергию, зверьки ежедневно на непродолжительное время впадают в оцепенение

Живой динозавр: большая индийская дрофа

Большая индийская дрофа, самая тяжелая летающая птица, в настоящее время находится под угрозой исчезновения из-за браконьерства. Ее рост — до 1 м, а масса составляет 18 кг. Из-за особенностей строения шеи клюв постоянно направлен вверх под углом 45°. Большую индийскую дрофу можно встретить только в Индии и Пакистане. В дикой природе их осталось не более 250.

[ + – ] Большая индийская дрофа

• Из продуктов питания дрофа особенно любит семечки арбузов и дынь, поэтому периодически совершает набеги на местные фермерские угодья

Важно

Дарвин про них не знал. Цветок а-ля картошка фри, паук-Джокер и амфиподы из Марианской впадины

• Птицы часто гибнут от столкновения с проводами под высоким напряжением. Чтобы их обезопасить, несколько лет назад в Индии на проводах стали размещать светящиеся отражатели, которые дрофа замечает за 50 м и успевает изменить направление полета