Селфи в космосе на фоне Земли: лунный аппарат США сделал первые снимки (фото)

Частный посадочный модуль "Одиссей" летит на Луну, чтобы стать первым подобным аппаратом, который сможет там успешно приземлиться.

Если все пойдет по плану, то уже 22 февраля на Луне совершит мягкую посадку первый посадочный модуль, созданный частной компанией. После запуска в космос 15 февраля аппарат "Одиссей" направляется к спутнику Земли. Компании Intuitive Machines, создавшая модуль, поделилась первыми фотографиями аппарата, которые были сделаны вскоре после отделения от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, пишет Space.

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Четыре удивительных снимка сделал посадочный модуль "Одиссей", на которых виден, как сам аппарат, так и Земля на фоне черноты космоса. Этот модуль запущен на Луну в рамках миссии IM-1 компании Intuitive Machines. Если все пойдет по плану, то 22 февраля данный аппарат, приземлившись успешно на Луне, станет первым в истории частным посадочным модулем, которому это удалось. Также успешное приземление ознаменует собой возвращение США на Луну впервые с 1972 года.

Четыре удивительных снимка сделал посадочный модуль "Одиссей", на которых виден, как сам аппарат, так и Земля на фоне черноты космоса Фото: X (Twitter)

Модуль "Одиссей" везет на Луну набор научных приборов от NASA, которые должны собрать важные данные, необходимые для подготовки высадки астронавтов на Луне через 2 года, а также для строительства первой лунной базы.

Модуль "Одиссей" везет на Луну набор научных приборов от NASA, которые должны собрать важные данные, необходимые для подготовки высадки астронавтов на Луне через 2 года Фото: X (Twitter)

Это уже не первая попытка американцев посадить успешно на Луне частный аппарат. Предшественник модуля "Одиссей" посадочный аппарат Peregrine, созданный компанией Astrobotic, в январе не смог выполнить свою миссию и под руководством ученых вернулся на Землю, где и произошло его разрушение в атмосфере. Дело в том, что у Peregrine вскоре после выхода в космос появилась проблема с двигателем.

У модуля "Одиссей" никаких проблем не возникло, он работает в штатном режиме и поддерживает связь с Землей Фото: X (Twitter)

Но у модуля "Одиссей" никаких проблем не возникло, он работает в штатном режиме и поддерживает связь с Землей. Все приборы модуля работают хорошо и это касается также его двигателя, который прошел успешную проверку в космосе.

Посадочный модуль "Одиссей" оснащен двигателем, работающим на жидком метане и жидком кислороде, и это первая подобная двигательная система, которая находится в космосе Фото: X (Twitter)

Посадочный модуль "Одиссей" оснащен двигателем, работающим на жидком метане и жидком кислороде, и это первая подобная двигательная система, которая находится в космосе. Диспетчеры миссии провели запуск двигателя, чтобы проверить его готовность к приземлению на Луне. Как уже было сказано выше, еще ни один частный посадочный аппарат не совершал успешного приземления на поверхности Луны, а потому посадка 22 февраля станет исторической.

Кстати, двигателем, работающим на жидком метане и жидком кислороде, оснащена гигантская ракетная система Starship компании SpaceX. Эта мегаракета предназначена для доставки людей на Луну и Марс и сейчас идет подготовка к третьему испытательному полету, ведь два предыдущих закончились катастрофой. Новый полет Starship должен состоятся в конце февраля.

Как уже писал Фокус, разработчики инновационного спутника с квантовым двигателем потеряли с ним связь и так и не смогли проверить работу двигательной системы, которая нарушает законы физики.

Также Фокус писал о том, что ученые из NASA получили самый большой образец астероида, который когда-либо был доставлен на Землю.