Она больше Земли. Еще одна планета Солнечной системы: ученые выяснили, где она скрывается

Авторы исследования считают, что осталось только одно место, где скорее всего, находится загадочная Девятая планета.

Авторы нового исследования, опубликованного в издании The Astronomical Journal, продолжили поиски неуловимой Девятой планеты Солнечной системы, которая является гипотетическим миром, скрывающимся за орбитой Плутона. Ученые сузили возможные места расположения Девятой планеты и предложили место, где она находится, пишет ScienceAlert.

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Ученые использовали данные роботизированного комплекса телескопов Pan-STARRS, чтобы охватить самый большой участок космоса в поисках загадочной Девятой планеты и сузить места ее возможного местоположения.

В результате ученые сузили возможные местоположения Девятой Планеты, исключив примерно 78% возможных мест, которые были предложены в прошлых исследованиях. Также ученые предложили новое значение расстояния загадочного мира от Солнца и его массы. Исследование показывает, что Девятая планета находится на расстоянии, которое в 500 превышает расстояние от Земли до Солнца, то есть 500 астрономических единиц. Что касается массы загадочного мира, то ученые считают, что он в 6,6 раз больше земной.

По словам авторов исследования, им не удалось обнаружить Девятую планету, но они очень сильно сузили область поиска. Ученые смогли изучить 80% регионов во внешней Солнечной системе, где может находится эта планета. Поэтому осталось только 20% неизученных регионов, где Девятая планета все может находиться.

Авторы исследования считают, что наблюдение за этой частью внешней Солнечной системы с помощью наземного телескопа в Обсерватории имени Веры Рубин (она еще строится), поможет все же найти Девятую планету.

По словам авторов исследования, им не удалось обнаружить Девятую планету, но они очень сильно сузили область поиска. Ученые смогли изучить 80% регионов во внешней Солнечной системе, где может находится эта планета. Поэтому осталось только 20% неизученных регионов, где Девятая планета все может находится Фото: Daily Mail

Ученые, стоящие за новым исследование, настаивают на том, что Девятая планета существует и она является пятой по величине планетой Солнечной системы. При этом она имеет массу, которая является средней межу массами Земли и Урана. Такие миры можно часто встретить возле других звезд.

Гипотеза о существовании еще одной планетой далеко за орбитой Плутона существует уже около 100 лет. А в 2016 и в 2017 году авторы нового исследования уже предоставили доказательства того, что Девятая планета существует. На это указывает много явлений, которые можно объяснить только наличием крупного мира на окраинах Солнечной системы.

По словам ученых, наличие Девятой планеты может объяснить странные орбиты объектов во внешней Солнечной системы. Такое движение этих объектов является следствием гравитационного влияния неизвестного мира.

Поиск Девятой планеты продолжается и возможно уже через несколько лет ее все-таки найдут.

Как уже писал Фокус, некоторые ученые считают, что не нужно искать Девятую планету, ведь ее уже давно нашли.

Авторы еще одного исследования считают, что Девятая планета на самом деле похожа на Землю, а не является крупным миром, как предполагается, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые выдвинули новую теорию, которая пытается объяснить природу темной материи. Ученые считают, что Вселенная родилась только со второй попытки и неудавшаяся ее версия до сих пор здесь.