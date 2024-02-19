Путь к долголетию лежит через желудок: диета, защищающая нас от рака и болезней сердца

В погоне за желанием омолодиться многие люди ставят вопрос правильного питания на второй план, что является критической ошибкой, считают врачи, ведь на кону не только наше долголетие, но и наше здоровье.

Представьте себе обеденный стол, уставленный свежайшей рыбой, разнообразными овощами, бобовыми во всей их красе, и бокал вина в качестве сопровождения к трапезе. Это не просто пиршество для чувств, это план здоровой жизни. Южноевропейская традиционная атлантическая диета, которую часто называют просто атлантической диетой, набирает обороты благодаря своим глубоким преимуществам для здоровья, схожим с ее более известной кузиной — средиземноморской диетой.

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Эксперты в области здравоохранения изучили причину, которая укрепляет здоровье наших сердец и способную подарить нам дополнительные годы жизни. Они обнаружили, что атлантическая диета, богатая продуктами европейских побережий и полей, не просто полезна для сердца, но также является защитой от одних из главных врагов нашего здоровья — рака. Согласно последним исследованиям, опасность, таящаяся в нашей крови, будь то высокое давление или повышенный уровень сахара, может быть сдержана с помощью этой диеты.

Доктор Уолтер Уиллетт из Гарварда рассказал что делает атлантическую диету особенной, выделяя ее на фоне других, подчеркнув, что ее принципы повторяют стратегию питания средиземноморской диеты, показывая, что преимущества последней для здоровья не являются исключительными для одного региона. Их можно перенять в разных культурах, просто отдавая предпочтение местным продуктам и традиционным методам приготовления пищи.

Атлантическая диета — это помощь не только для нашему организму, но и всей нашей планете. Доктор Дэвид Кац рассказывает о том, как эта диета согласуется с Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Суть этого стремления заключается в том, чтобы получать продукты из местных и экологически-чистых источников и жить так, чтобы бережно относиться к окружающей среде.

Если вникнуть в особенности этой диеты, то первым, что бросится в глаза, будет тот факт, что в ней много свежей рыбы и скромное количество красного мяса, молочных продуктов и бобовых. Овощи занимают центральное место, часто присутствуют в супах наряду с картофелем, к ним добавляется цельнозерновой хлеб, а завершает атлантическую трапезу умеренное потребление вина. Это диета умело сочетает в себе многие продукты, отдавая приоритет растительной пище, но не загоняя нас в рамки строгого вегетарианства.

Акцент на приготовлении домашней еды, частых семейных обедах и физической активности, например, ходьбе или езде на велосипеде, подчеркивает важность изменения образа жизни, который эффективно дополнит саму диету. Речь идет о том, чтобы замедлиться в употреблении пищи, наслаждаться ей и компанией, с которой вы ее едите. Эти практики, к сожалению, становятся все менее популярными в нашем быстро меняющемся мире.

Исследование, проведенное в декабре 2023 года, также показало, что соблюдение атлантической диеты может значительно снизить риск смерти от любых причин за 14-летний период в нескольких европейских странах. В нем приняли участие почти 36 000 человек в возрасте от 18 до 96 лет.

Также, благодаря высокому содержанию рыбы, бобовых и овощей, атлантическая диета связана со снижением уровня маркеров воспаления в организме. Это очень важно, поскольку воспаление является известным фактором развития многих хронических заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что веганская диета имеет ряд преимуществ. Новое исследование, в первую очередь изучавшее не снижение веса при растительной диете, а ее влияние на наше здоровье, открыло удивительные положительные свойства подобной стратегии питания.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.