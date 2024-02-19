Верхом на невидимых объектах. Как жизнь распространяется по Вселенной: что говорит теория

Новое исследование предполагает, что жизнь перемещается по космосу на крошечных невидимых частицах.

За последние несколько десятилетий ученые поняли, что жизнь на Земле могла возникнуть очень рано. Нашей планете примерно 4,5 млрд лет и некоторые данные указывают на то, что простейшая жизнь уже существовала на Земле примерно 3,5 млрд лет назад. Другие данные указывают на то, что жизнь на Земле уже существовала 4 млрд лет назад. Но вся земная жизнь могла возникнуть не нашей планете. Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что за распространение жизни по Вселенной отвечает космическая пыль, что соответствует теории панспермии. То есть жизнь возникла в другом месте, а затем с помощью космической пыли ее занесло на Землю. Эта идея не нова, но авторы выяснили, как быстро может происходить перемещение жизни по космосу, пишет ScienceAlert.

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До сих пор точно не ясно, как именно возникала жизнь на Земле. Авторы исследования считают, что теория панспермии верна и бактерии, способные выжить в космосе, использовали космические крошечные частицы, чтобы распространится на других планетах.

Но, чтобы космическая пыль могла стать переносчиком жизни, она должна возникнуть на планете, где эта жизнь существует. В принципе такое возможно, ведь частицы пыли с Земли могут рассеиваться в частицах космической пыли.

Ученые считают, что небольшая часть частиц планетарной пыли может быть ускорена достаточно для того, чтобы избежать гравитации планеты. Освободившись от гравитации планеты, пыль оказывается во власти давления звездного излучения и таким образом их уносит из родной звездной системы.

Чтобы выжить в межзвездном пространстве, путешествуя на частицах пыли, жизнь должна быть очень выносливой. Авторы исследования предполагают, что если даже простейшие организмы не могут этого сделать, то сложные молекулы, ведущие к появлению жизни, могут.

Чтобы выжить в межзвездном пространстве, путешествуя на частицах пыли, жизнь должна быть очень выносливой. Авторы исследования предполагают, что если даже простейшие организмы не могут этого сделать, то сложные молекулы, ведущие к появлению жизни, могут Фото: NASA

Расчеты ученых на примере нашей галактики показывают, что за 5 млрд лет космическая пыль, несущая жизнь может, достичь звездных систем в разных частях Млечного Пути и таким образом будет полный охват галактики. Ученые считают, что только в нашей галактике могут существовать примерно 3 в 107 степени планет, где имеется жизнь. При этом путешествие космической пыли от источника к новым звездам и планетам позволит сохранить в целости и сохранности большую часть либо живых микроорганизмов, либо сложных молекул.

Таким образом авторы исследования считают, что огромная скорость перемещения частиц космической пыли, а это примерно несколько тысяч лет на один световой год, предполагает, что весь Млечный Путь полон сложных молекул необходимых для жизни.

Это всего лишь теоретическое исследование, ведь неизвестно как часто и где именно может возникать жизнь.

Даже если представить, что огромное количество планет нашей галактике имеет простейшую жизнь, то многие из них скорее всего будет намного больше Земли. Это значит, что частицам пыли будет невероятно сложно преодолеть гравитацию таких планет.

Если данная гипотеза верна, и теория панспермии может объяснить появление жизни на Земле вскоре после того, как она сформировалась, то это меняет понимание происхождения всего живого на планете и даже остальной Вселенной. Но пока не выяснилось, как начитается сама жизнь, все это остается лишь догадками.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, где скрывается еще одна планета Солнечной системы.