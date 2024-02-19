Разрушил всю нервную систему: чем опасна нехватка витамина В12

Дефицит витаминов является распространенной напастью во всем мире, но хотя мы привыкли попросту отмахиваться от него, реальные последствия постоянной нехватки полезных веществ могут быть ужасающими.

Витамин B12 все чаще становится предметом обсуждения в обществе и научном мире, и на это есть важные причины. Его дефицит может привести к тому, что в один прекрасный день мы начнем чувствовать странное онемение в ногах или покалывание в руках. Все это может перерасти в серьезнейшие проблемы с нервной системой. Звучит довольно тревожно, и именно это и произошло с 76-летней Элизабет, которая обнаружила у себя острую нехватку витамина B12, от которой страдает и по сей день, пишет GB News.

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B12 — настоящий универсальный инструмент в нашем организме. Он крайне важен для поддержания нервной системы, а без достаточного его количества наше тело начинает вырабатывать ленивые эритроциты, которые попросту не смогут выполнять свою работу, что приведет к разного рода проблемам и осложнениям.

Впервые Элизабет поняла, что что-то не так, когда почувствовала онемение в ногах и странное покалывание в руках. Это быстро переросло в боль и слабость. Несмотря на то что сейчас она принимает добавки B12 и регулярно делает инъекции, спустя годы ей все еще приходится бороться с последствиями. Данный случай — это хрестоматийный пример того, как дефицит B12 может буквально испортить нервную систему и привести к таким симптомам, как проблемы со зрением, потеря памяти и даже трудности с ходьбой.

Страшно подумать, что около шести процентов людей в одной лишь Великобритании могут иметь дело с этим не очевидным и опасным дефицитом, особенно если вовремя не обратить внимание на повреждение нервной системы. Но не все так плохо и для большинства людей подобный дефицит не станет приговором, он полностью излечим. В зависимости от того, что вызывает его, вам могут понадобиться уколы B12 или просто ежедневные добавки. А если виной тому ваша диета, то богатые B12 продукты, такие как мясо, рыба, молочные продукты и яйца, помогут вам поддерживать его уровень в норме и вернутся к прежней здоровой жизни.

История Элизабет — это напоминание о том, как важно обращать внимание на то, что пытается сообщить нам наш организм, а главное делать это вовремя. Такая простая вещь, как нехватка витаминов, может иметь серьезные последствия, если ее игнорировать. Кроме того, это призыв к тому, чтобы задуматься о том, что мы кладем себе в тарелку. Убедившись, что мы получаем достаточное количество полезных веществ, включая витамин B12, можно добиться значительных успехов в сохранении здоровья и поддержании нормальной работы сложных систем нашего организма, обеспечив себе беззаботное будущее.

Ранее Фокус писал о реальной эффективности поливитаминов от сердечных заболеваний. Для многих людей кажется заманчивым получить из одной капсулы все необходимые минералы и витамины за раз, но, как отмечают эксперты, это так не работает.

Также Фокус писал о том, что дефицит витамина В12 и высокий уровень фолиевой кислоты ухудшает развитие мозга. Фолиевая кислота, используемая для излечения врожденных дефектов, на самом деле несет в себе опасность для развития плода. К такому настораживающему выводу ученые пришли в новом исследовании.