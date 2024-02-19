Уникальная черта характера: ученые узнали как распознать необычно умных людей

Бытует мнение, что умных людей можно различить с первого же взгляда, но ученые пошли дальше и решили выделить четкие черты характера, которые присущи обладателям повышенного интеллекта.

Когда в жизни перед людьми возникает какая-то сложная задача, они делятся на две группы. В то время как первая не может преодолеть ее, вторая с легкостью справляется с ней и продолжает движение вперед. За такой способностью стоит повышенные интеллект и есть определенная черта, которая, судя по всему, выделяет ее обладателей среди остальных людей. Новое исследование, проведенное в Швеции, проливает свет на то, что может скрываться за собой большие интеллектуальные способности, и дело тут совсем не в том, что кто-то сильнее других зубрил учебники, пишет PsyBlog.

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В ходе исследования учеными было сделано важное наблюдение о совестливости — качестве, означающем прилежность, организованность и надежность, и ее связи с интеллектом. Оказывается, для девушек добросовестность идет рука об руку с высоким IQ. Таким образом, ученые заключили, что девушки, которые чаще наводят порядок в своих комнатах, планируют наперед и придерживаются своих целей, также склонны к более высоким показателям интеллекта.

А вот с парнями все по другому. Так, представители мужского пола, которые склонны быть немного более расслабленными или даже небрежными, на самом деле могут иметь более высокий IQ. Такая контрастность в чертах характера и показателях интеллекта немного озадачила ученых. Исследование показало, что для парней отсутствие заботы о также мелочах может коррелировать с более высоким уровнем интеллекта. Это не означает, что неорганизованность — признак гениальности, но показывает интересную разницу в том, как разные черты характера связаны с интеллектом у противоположных полов.

Но ученые решили копнуть глубже, и выявили еще одну черту личности, влияющую на школьные оценки, и это отнюдь не прилежность в выполнении домашней работы. Этой чертой стала интроверсия. Так, ученые выяснили, что независимо от того, парень вы или девушка, если вы предпочитаете тихий вечер с книгой шумной вечеринке, вы наверняка оказываетесь в числе лучших учеников класса. Исследование показало, что интроверт, который часто меньше отвлекается и больше сосредотачивается, зачастую может стать обладателем высоких оценок.

Но дело тут не только в характере. Исследование также указывает на роль страха в успеваемости. Выяснилось, что студенты, которые склонны больше волноваться, что характерно для невротиков, на самом деле показывают более высокие результаты в учебе. Похоже, что легкое беспокойство может мотивировать нас прилагать больше усилий, хотя это не самая здоровая долгосрочная стратегия как для обучения, так и для психического благополучия.

Ведущий исследователь, Пиа Розандер, отмечает, что шведская школьная система, склонная поощрять тех, кто добросовестен и, возможно, немного боится, возможно, оказывает многим учащимся медвежью услугу. Она особенно строга к ученикам, которые от природы любопытны, но не подходят под определение "высокоорганизованные" или "ведомые страхом". По ее мнению, такая система может не способствовать развитию глубокого любознательного обучения, которое имеет решающее значение для интеллектуального развития подростков.

Исследование, в ходе которого 200 учеников поступали в среднюю школу и находились под наблюдением ученых в течение трех лет, позволило выявить некоторые полезные факты. Например, было отмечено, что если девочки, стремящиеся угодить, обычно получают лучшие оценки, то мальчики, компенсирующие низкий IQ большей добросовестностью, могут быть не столь любознательны. Любопытство необходимо для обучения, и это говорит о том, что школам, возможно, стоит переосмыслить то, как они поощряют и вознаграждают разные типы учащихся, чтобы проще пробуждать в людях желание учится чему-то новому.

Одним из ключевых выводов из работы Розандер является призыв к более индивидуальному подходу в образовании. Признавая, что ученики обладают различными личностными качествами и как сильными, так и слабыми сторонами, система образования должна адаптироваться, чтобы эффективно поддерживать каждого ученика. Это может означать поиск новых способов привлечения неуспевающих или тех, кто блистает знаниями за пределами традиционных академических рамок.

Главное помнить, что неважно, добросовестный вы человек или любопытный — для вас найдется место, где вы сможете преуспеть в современном мире. Задача же педагогов — сделать учебную среду такой же благоприятной и эффективной для одного типа, как и для другого, подчеркивают ученые.

Ранее Фокус писал о том, как определить обладателей "подвижного интеллекта". Подвижный интеллект довольно сильно отличается от своего более стандартного вида, и ученые выделили черты характера, по которым можно определить его носителей.

Также Фокус писал о личных качествах, которые не дают нам верить фейковым новостям. Согласно исследованию, проницательность играет решающую роль в способности оценивать точность информации.

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