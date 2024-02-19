Неизвестное поселение бронзового века: в Швейцарии обнаружили "кухню" древних людей (фото)

Археологи обнаружили камни, которые могли использовать для приготовления пищи или обогрева ям — обычная практика в бронзовом веке.

Готовясь к строительному проекту в Гаймберге, Швейцария, археологическая служба кантона Берн осенью 2023 года обнаружила остатки неизвестного поселения. Среди находок были признаки существования сообщества бронзового века, в частности слой, заполненный камнями, подвергшимися термическому воздействию, и значительным количеством керамики бронзового века, пишет Arkeonews.

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Две из этих ям были до отказа заполнены термически измененными камнями, то есть камнями, которые подверглись интенсивному нагреву. Эти камни, вероятно, служили для хранения тепла, возможно, использовались для приготовления пищи или обогрева ям — обычная практика в бронзовом веке.

Некоторые из других ям могли использоваться для добычи глины. В то время глина была важнейшим сырьем, которое использовали для штукатурки плетеных стен домов или изготовления глиняной посуды. Во время раскопок обнаружен значительный слой склоновой глины, толщиной до 35 метров, что свидетельствует о важности глины для древнего сообщества.

Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern, Guy Jaquenod

Интересно, что месторождение глины позже эксплуатировали гончары Гаймберга в более поздние времена, о чем свидетельствуют более новые добывающие ямы. Эта связь перекликается с аналогичной закономерностью, обнаруженной во время раскопок кирпичного завода в Гаймберге в 1964 году, что дает представление о деятельности римского периода.

Гаймберг присоединяется к растущему списку мест в регионе Тун-Берн, где находят находки бронзового века. В частности, с 2014 года остатки свайных жилищ были обнаружены в нижней части бассейна озера Тун, вблизи замка Шадау. Раскопки в Тун-Шорене, Ричигене и Керзаце/Хливабере также обнаружили значительные остатки поселений бронзового века.

Эти находки раскрывают важность долины Ааре как среды обитания и транспортного пути, соединявшего Альпы и Швейцарское плато. Новонайденные памятники бронзового века не только способствуют нашему пониманию богатой истории региона, но и демонстрируют важность постоянных археологических исследований.

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