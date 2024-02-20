Захват космического корабля роботизированной рукой: как это происходит на МКС (видео)

Астронавты Международной космической станции продемонстрировали, как происходит "космическая рыбалка".

Астронавты на Международной космической станции (МКС) всегда с нетерпением ждут прибытия очередного грузового космического корабля с припасами и оборудованием. Но для того, чтобы корабль успешно доставил все необходимое на станцию, его нужно поймать в космосе. По сути, данный процесс можно считать "космической рыбалкой", где грузовой корабль выступает в качестве "улова", а удочкой служит роботизированная рука МКС Canadarm2. Теперь есть возможность взглянуть поближе, как это происходит, пишет Space.

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На новом видеоролике, снятом астронавтами, показан процесс захвата грузового космического корабля Cygnus от компании Northrop Grumman, который прибыл на МКС для того, чтобы доставить припасы и оборудование для членов 70-й экспедиции на орбитальной станции. Астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара вместе работали над управлением роботизированной рукой Canadarm2 на МКС, чтобы поймать Cygnus.

Роботизированный манипулятор Canadarm2 является уже вторым поколением подобных устройств, созданных инженерами Канадского космического агентства (CSA).

Роботизированный манипулятор Canadarm2 является уже вторым поколением подобных устройств, созданных инженерами Канадского космического агентства Фото: NASA

Впервые роботизированные руки Canadarm использовали еще во время полетов космических шаттлов NASA, когда они помогали для выхода в открытый космос. Также манипуляторы использовали для подъема модулей МКС, при ремонте и модернизации космического телескопа Хаббл и для выполнения других задач в космосе.

Впервые манипулятор Canadarm2 установили на МКС в 2001 году, а в 2008 году к нему присоединился вспомогательный манипулятор под названием Dextre, который специализируется на перемещении небольших предметов, требующих большей ловкости.

Роботизированная рука Canadarm2 изначально не предназначалась для захвата грузовых космических кораблей для последующей стыковки с МКС. Но устройство оказалась настолько удобным и доказало свою эффективность за многие годы, начиная с мая 2012 года, когда впервые произошел процесс захвата с помощью Canadarm2 грузового корабля Dragon компании SpaceX.

Сейчас инженеры CSA разрабатывают новый роботизированный манипулятор под названием Canadarm3. Это устройство, которое будет более функциональным, установят на новой космической станции Gateway. Она будет вращаться вокруг Луны и NASA планирует начать строительство данного объекта в ближайшие несколько лет.

Лунная орбитальная станция будет служить промежуточным пунктом пребывания для астронавтов, которые летят на Луну или же возвращаются с Луны на Землю. Напоминаем, что в следующем году NASA собирается отправить астронавтов в полет вокруг Луны, а уже в 2026 году должна состоятся высадка астронавтов на поверхности спутника Земли.

Как уже писал Фокус, как показывают снимки из космоса, на Землю падает космический корабль из "Звездных войн". Большой неработающий спутник Европейского космического агентства на изображениях напоминает истребитель из знаменитой киносаги.