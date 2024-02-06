Земля из космоса во всей красе: астронавт МКС сделал удивительные кадры (видео)
Астронавт Европейского космического агентства признался, что был немного растерян, когда увидел так много всего одновременно.
Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маркус Вандт должен покинуть Международную космическую станцию (МКС) в ближайшее время. Он находился там в составе экипажа миссии SpaceX Ax-3 с 20 января прошлого года. Хотя это было не столь длительное пребывание на борту МКС, все же у шведского астронавта было достаточно времени, чтобы увидеть Землю в совершенно в новом для себя виде и сделать потрясающий видеоролик, пишет Inverse.
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Считается, что лучшее место на МКС для того, чтобы наблюдать за космосом и в том числе за Землей, — это модуль "Купол". Это помещение с семью окнами, из которого открывается потрясающий вид на нашу планету. Здесь астронавты могут отдохнуть и сделать удивительные фотографии, а также видео. Что собственно и сделал Маркус Вандт.
В своем посте в Instagram, где астронавт показал видеоролик, на котором видна Земля из космоса, он написал, что "немного растерян, видя так много всего одновременно и осознавая, каким маленьким все кажется отсюда, а мир невероятно прекрасен".
Также видео с астронавтом, который находится внутри модуля "Купол" и смотрит вниз на Землю, опубликовало ЕКА. В начале видеоролика показано, как МКС пролетает над Объединенными Арабскими Эмиратами, и видно Персидский залив, Оманский залив и Аравийское море.
По словам Вандта, если посмотреть не вниз, а вверх, то можно увидеть лишь огромную пустоту космоса, что приводит к понимаю того, что мы лишь маленькая часть огромной Вселенной.
Для Вандта это первый полет в космос, и он прибыл на МКС 20 января в составе экипажа миссии SpaceX Ax-3. Подобные миссии являются плодом сотрудничества между американскими компаниями SpaceX и Axiom Space. Последняя принимает участие в разработке коммерческой космической станции, которая заменит МКС, в рамках сотрудничества с NASA. Уже известно, что МКС закончит свою работу примерно через 6 лет и сейчас NASA пытается решить, как безопасно спустить станцию в атмосферу Земли, чтобы она там сгорела.
Изначально экипаж миссии SpaceX Ax-3, состоящий из четырех астронавтов должен был отправиться на Землю 3 февраля, но погодные условия на Земле не позволили этого сделать. Следующая попытка вернутся на Землю должна была состояться 6 февраля, но у побережья штата Флорида, где должен приземлиться космический корабль Crew Dragon снова оказалась неспокойная погода. Пока неизвестно, когда астронавты вернутся домой.
Полет Вандта в космос является частью первого сотрудничества ЕКА и Шведского национального космического агентства с компанией Axiom Space.
Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA второй раз близко подлетел к спутнику Юпитера Ио и увидел извержение вулканов на его поверхности. Самый вулканический мир в Солнечной системе снова запечатлел с расстояния 1500 км космический аппарат "Юнона".
Также Фокус писал о том, что марсоход NASA сделал снимок вертолета Ingenuity на Марсе. Марсоход Perseverance сфотографировал своего летающего "друга", потерпевшего крушение, стоящим на марсианской песчаной дюне.