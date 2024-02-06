Земля из космоса во всей красе: астронавт МКС сделал удивительные кадры (видео)

Астронавт Европейского космического агентства признался, что был немного растерян, когда увидел так много всего одновременно.

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Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маркус Вандт должен покинуть Международную космическую станцию (МКС) в ближайшее время. Он находился там в составе экипажа миссии SpaceX Ax-3 с 20 января прошлого года. Хотя это было не столь длительное пребывание на борту МКС, все же у шведского астронавта было достаточно времени, чтобы увидеть Землю в совершенно в новом для себя виде и сделать потрясающий видеоролик, пишет Inverse.

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Считается, что лучшее место на МКС для того, чтобы наблюдать за космосом и в том числе за Землей, — это модуль "Купол". Это помещение с семью окнами, из которого открывается потрясающий вид на нашу планету. Здесь астронавты могут отдохнуть и сделать удивительные фотографии, а также видео. Что собственно и сделал Маркус Вандт.

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В своем посте в Instagram, где астронавт показал видеоролик, на котором видна Земля из космоса, он написал, что "немного растерян, видя так много всего одновременно и осознавая, каким маленьким все кажется отсюда, а мир невероятно прекрасен".

Также видео с астронавтом, который находится внутри модуля "Купол" и смотрит вниз на Землю, опубликовало ЕКА. В начале видеоролика показано, как МКС пролетает над Объединенными Арабскими Эмиратами, и видно Персидский залив, Оманский залив и Аравийское море.

По словам Вандта, если посмотреть не вниз, а вверх, то можно увидеть лишь огромную пустоту космоса, что приводит к понимаю того, что мы лишь маленькая часть огромной Вселенной.

Для Вандта это первый полет в космос, и он прибыл на МКС 20 января в составе экипажа миссии SpaceX Ax-3. Подобные миссии являются плодом сотрудничества между американскими компаниями SpaceX и Axiom Space. Последняя принимает участие в разработке коммерческой космической станции, которая заменит МКС, в рамках сотрудничества с NASA. Уже известно, что МКС закончит свою работу примерно через 6 лет и сейчас NASA пытается решить, как безопасно спустить станцию в атмосферу Земли, чтобы она там сгорела.

Маркус Вандт на борту МКС Фото: Inverse

Изначально экипаж миссии SpaceX Ax-3, состоящий из четырех астронавтов должен был отправиться на Землю 3 февраля, но погодные условия на Земле не позволили этого сделать. Следующая попытка вернутся на Землю должна была состояться 6 февраля, но у побережья штата Флорида, где должен приземлиться космический корабль Crew Dragon снова оказалась неспокойная погода. Пока неизвестно, когда астронавты вернутся домой.

Полет Вандта в космос является частью первого сотрудничества ЕКА и Шведского национального космического агентства с компанией Axiom Space.

Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA второй раз близко подлетел к спутнику Юпитера Ио и увидел извержение вулканов на его поверхности. Самый вулканический мир в Солнечной системе снова запечатлел с расстояния 1500 км космический аппарат "Юнона".

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA сделал снимок вертолета Ingenuity на Марсе. Марсоход Perseverance сфотографировал своего летающего "друга", потерпевшего крушение, стоящим на марсианской песчаной дюне.