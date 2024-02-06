Аппарат NASA второй раз близко подлетел к спутнику Юпитера и увидел извержение вулканов (фото)

Самый вулканический спутник Юпитера Ио снова запечатлел с очень близкого расстояния космический аппарат "Юнона".

Related video

Ученые получили новые потрясающие изображения поверхности спутника Юпитера Ио, который имеет больше всего вулканов на своей поверхности среди всех миров Солнечной системы. Это был уже второй очень близкий пролет мимо Ио, но в это раз аппарат "Юнона" запечатлел извержение одного или двух вулканов, пишет Forbes.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космический аппарат "Юнона" начал изучать Юпитер еще в 2016 году. Этот аппарат NASA впервые смог заглянуть сквозь плотные облака Юпитера, чтобы изучить магнитное поле, состав и структуру газового гиганта. В 2021 году началась расширенная миссия аппарата "Юнона", которая состоит в изучении самых больших спутников Юпитера — Ио, Ганимеда и Европы.

3 февраля космический аппарат NASA совершил второй близкий пролет мимо Ио и сделал потрясающие фотографии поверхности спутника Фото: NASA

3 февраля космический аппарат NASA совершил второй близкий пролет мимо Ио и сделал потрясающие фотографии поверхности спутника. Собранные данные помогут ученым получить лучшее представление как о поверхности Ио, так и о внутренней структуре вулканического спутника Юпитера.

Как и 30 декабря прошлого года, аппарат "Юнона" смог приблизиться к Ио на расстояние 1500 км Фото: NASA

Как и 30 декабря прошлого года, аппарат "Юнона" смог приблизиться к Ио на расстояние 1500 км. Пока что это рекорд для аппарата NASA, ведь до этих двух пролетов он смог приблизиться к Ио на самое близкое расстояние 15 октября прошлого года. Аппарат NASA тогда пролетел на расстоянии 12 тысяч км. Ни один космический аппарат за последние 20 лет еще не пролетал так близко мимо Ио, как это сделала "Юнона" во время последних двух пролетов.

Ученые из NASA показали новые снимки поверхности вулканического спутника Юпитера, и на одной фотографии даже видно извержение одного или двух вулканов Фото: NASA

Ученые из NASA показали новые снимки поверхности вулканического спутника Юпитера, и на одной фотографии даже видно извержение одного или двух вулканов. В любом случае на снимках видны многие вулканы, которые являются активными.

На Ио происходят самые мощные извержения вулканов в Солнечной системе Фото: NASA

Спутник Юпитера Ио по размерам немного больше чем Луна, он имеет каменистую поверхность и разреженную атмосферу, состоящую из диоксида серы. На Ио происходят самые мощные извержения вулканов в Солнечной системе, и причина кроется во влиянии Юпитера. Ио является самым близким к планете спутником из четырех главных спутников газового гиганта, куда относятся еще Ганимед, Европа и Каллисто. Для того, чтобы облететь планету Ио нужно всего 42 дня. Ученые считают, что гравитация Юпитера приводит к появлению огромного количества тепла в недрах Ио, которое создает высокую вулканическую активность и океан магмы под поверхностью спутника.

Спутник Юпитера Ио по размерам немного больше чем Луна, он имеет каменистую поверхность и разреженную атмосферу, состоящую из диоксида серы Фото: NASA

"Юнона" является первым космическим аппаратом, который совершил облет планеты во внешней части Солнечной системы от полюса до полюса. Следующее близкое сближение с Юпитером у аппарата NASA произойдет 7 марта. Из-за того, что Юпитер имеет очень мощный радиационный пояс, аппарат "Юнона" оснастили специальной защитой, чтобы не пострадали ценные научные приборы. С их помощью "Юнона" изучает магнитные поля, гравитационные поля, температуру, давление и состав атмосферы Юпитера.

Пока что ученые из NASA продлили миссию "Юноны" до сентября 2025 года, но есть вероятность, что и после этого зонд продолжит свою работу по изучению Юпитера и его спутников. Этот аппарат оснащен самыми большими солнечными панелями из всех, которые имеют какие-либо космические зонды. Поэтому пока аппарат получает электроэнергию, пока он скорее всего и будет работать.

Как уже писал Фокус, снимки аппарата "Юнона" показали, что на спутнике Юпитера Европе недавно происходила активность на поверхности.