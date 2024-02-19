Космический корабль из "Звездных войн" падает на Землю: показывают снимки из космоса (фото)

Большой неработающий спутник Европейского космического агентства на изображениях напоминает истребитель из знаменитой киносаги.

Related video

Запущенный в космос самый инновационный спутник Европейского космического агентства (ЕКА) на то время, был отправлен на орбиту в 1995 году. Спутник ERS-2 наблюдал за нашей планетой в течение 16 лет и с 2011 года он уже не работает. Все это время спутник менял свою орбиту, постепенно снижаясь и уже 21 февраля он должен упасть на Землю. Во время приближения к этому событию были сделаны фотографии обреченного на смерть ERS-2, на которых он выглядит как космический истребитель TIE Fighter из серии фильмов "Звездные войны", пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно сообщению ЕКА, 21 февраля спутник ERS-2 должен совершить неконтролируемый вход в атмосферу Земли и сгореть в ней. Несколько дней назад во время сближения с Землей этот спутник сфотографировала австралийская компания HEO Robotics с помощью своих спутников наблюдения.

Запущенный в космос самый инновационный спутник Европейского космического агентства (ЕКА) на то время, был запущен на орбиту в 1995 году Фото: space.com

В ЕКА сообщили, что ERS-2 должен войти в атмосферу Земли в среду, 21 февраля примерно в 17:19 по Киеву плюс-минус 19 часов. Эта неопределенность связана с влиянием непредсказуемой солнечной активности, которая влияет на плотность атмосферы Земли. Это значит, что условия в атмосфере могут меняться и таким образом спутник может попасть туда раньше или позже. Пока точно не известно, где упадет ERS-2, но ученые из ЕКА говорят, что это станет уже понятно ближе к моменту смерти космического аппарата.

В ЕКА сообщили, что ERS-2 должен войти в атмосферу Земли в среду, 21 февраля примерно в 17:19 по Киеву плюс-минус 19 часов Фото: space.com

По словам ученых из ЕКА, хотя это будет и неконтролируемый спуск спутника в атмосферу Земли, никакой опасности он не представляет. Дело в том, что еще в 2011 году были проведены специальные маневры, которые помогут спутнику безопасно спуститься их космоса. Орбита спутника, который сейчас весит 2294 кг (он весил больше, пока не потратил все топливо на спуск), не предполагает столкновение с другими работающими на орбите аппаратами или космическим мусором.

По словам ученых из ЕКА, хотя это будет и неконтролируемый спуск спутника в атмосферу Земли, никакой опасности он не представляет Фото: space.com

Ученые говорят, что в падении спутника ERS-2, который уже сам давно является космическим мусором, нет ничего экстраординарного. Объекты такой же массы каждые несколько недель сгорают в атмосфере Земли.

Были сделаны фотографии обреченного на смерть ERS-2, на которых он выглядит как космический истребитель TIE Fighter из серии фильмов "Звездные войны" (на фото) Фото: Wikipedia

В ЕКА сообщили, что спутник ERS-2 развалится на мелкие кусочки, когда будет находится на высоте примерно 80 км над поверхностью нашей планеты. Подавляющее большинство этих кусочков сгорит там.

Так выглядел спутник ERS-2 Фото: ESA

Даже если не все обломки спутника сгорят, то очень маленькое их количество упадет на поверхность Земли, но это будет водная поверхность, то есть океан, говорят ученые. При этом никакого загрязнения окружающей среды не будет, ведь фрагменты спутника не будут содержать никаких токсичных или радиоактивных веществ.

Как уже писал Фокус, международная сеть предупреждения об астероидах объяснила, как будет оповещать людей об астероиде-убийце.

Также Фокус писал о том, что NASA отправит людей в моделируемый полет на Красную планету. Четыре "астронавта" проведут целый год в специальном помещении, площадью 157 кв.м, которое имитирует базу на Марсе.