Большой мертвый спутник ЕКА рухнет на Землю совсем скоро: что известно (фото)

Уже давно не работающий спутник ERS-2 должен упасть во время неконтролируемого спуска.

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Большой мертвый спутник Европейского космического агентства (ЕКА) под названием ERS-2 не работает уже 13 лет и все это время он постепенно снижается. Ученые ожидают, что в конце февраля, а может быть и раньше, этот спутник войдет в атмосферу Земли, распадется на части, некоторые из них сгорят, а некоторые достигнут поверхности планеты. Но это будет неконтролируемый спуск, ведь у спутника давно закончилось топливо, пишет Space.

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Спутник ERS-2 отправился на орбиту еще в апреле 1995 года и завершил свою работу в сентябре 2011 года. По словам ученых из ЕКА, это был самый инновационный космический аппарат для изучения Земли, который когда-либо запускало в космос Европейское космическое агентство. Во время выхода на орбиту вес спутника составлял 2516 кг, но теперь, когда у него уже нет топлива на борту спутник весит 2294 кг.

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Топливо закончилось у спутника еще на этапе подготовки к окончанию его миссии в августе 2011 года. Тогда ученые несколько десятков раз запускали двигатели спутника ERS-2, чтобы опустить его с высоты 785 км на высоту примерно 573 км. Это было сделано, чтобы снизить риск столкновение мертвого аппарата с другими спутниками или космическим мусором. Также это гарантировало, что в течение ближайших 15 лет спутник достаточно быстро войдет в атмосферу Земли.

Большой мертвый спутник Европейского космического агентства (ЕКА) под названием ERS-2 не работает уже 13 лет и все это время он постепенно снижается. Ученые ожидают, что в конце февраля, а может быть и раньше, этот спутник войдет в атмосферу Земли, распадется на части, некоторые из них сгорят, а некоторые достигнут поверхности планеты Фото: ESA

Согласно сообщению ЕКА, космический мусор с похожим весом на самом деле в среднем каждые 2 недели падает в атмосферу Земли и сгорает там. Но за последние 3 года были случаи неконтролируемого падения на Землю более крупных объектов. Например, один раз в 2021 году и два раза в 2022 году, это совершила 23-тонная китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5", которая вывела на орбиту модули китайской космической станции "Тяньгун".

Через 13 лет бесцельного вращения вокруг Земли спутник ERS-2 сейчас находится достаточно низко, чтобы быстро войти в атмосферу Земли в ближайшее время. Пока что ученые точно не могут сказать, когда это произойдет, но считают, что падение случится либо в средине февраля, либо в конце этого месяца. Предполагается, что он распадется на части на высоте 80 км, некоторые из них сгорят, а некоторые достигнут поверхности планеты. Но, скорее всего, эти обломки упадут в океан.

Ученые говорят, что даже если небольшие фрагменты спутника упадут на сушу, то беспокоится об этом не стоит, ведь они не будут содержать токсичных или радиоактивных веществ. Также эти обломки вряд ли попадут в кого-то из людей, ведь такой шанс оценивается в 1 на 100 млрд. Ученые говорят, что риск поражения молнией в 65 000 раз выше.

Как уже писал Фокус, NASA отправило в космос аппарат для изучения "невидимой Вселенной" на Земле. На орбиту отправился новый спутник, который представит беспрецедентный взгляд на микроскопическую морскую жизнь на Земле и мельчайшие частицы атмосферы.

Также Фокус писал о том, что аппарат "Вояджер-1" продолжает слать на Землю странный двоичный код. Исследователи говорят, что шансы отремонтировать зонд еще остались, но они не очень высоки.