Великий мертвий супутник ЄКА впаде на Землю зовсім скоро: що відомо (фото)

Супутник ERS-2, що вже давно не працює, має впасти під час неконтрольованого спуску.

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Великий мертвий супутник Європейського космічного агентства (ЄКА) під назвою ERS-2 не працює вже 13 років і весь цей час він поступово знижується. Науковці очікують, що наприкінці лютого, а можливо й раніше, цей супутник увійде в атмосферу Землі, розпадеться на частини, деякі з них згорять, а деякі досягнуть поверхні планети. Але це буде неконтрольований спуск, адже в супутника давно закінчилося паливо, пише Space.

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Супутник ERS-2 вирушив на орбіту ще у квітні 1995 року і завершив свою роботу у вересні 2011 року. За словами вчених з ЄКА, це був найбільш інноваційний космічний апарат для вивчення Землі, який коли-небудь запускало в космос Європейське космічне агентство. Під час виходу на орбіту вага супутника становила 2516 кг, але тепер, коли у нього вже немає палива на борту, супутник важить 2294 кг.

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Паливо закінчилося у супутника ще на етапі підготовки до закінчення його місії в серпні 2011 року. Тоді вчені кілька десятків разів запускали двигуни супутника ERS-2, щоб опустити його з висоти 785 км на висоту приблизно 573 км. Це було зроблено, щоб знизити ризик зіткнення мертвого апарату з іншими супутниками або космічним сміттям. Також це гарантувало, що протягом найближчих 15 років супутник досить швидко увійде в атмосферу Землі.

Великий мертвий супутник Європейського космічного агентства (ЄКА) під назвою ERS-2 не працює вже 13 років і весь цей час він поступово знижується. Науковці очікують, що наприкінці лютого, а можливо й раніше, цей супутник увійде в атмосферу Землі, розпадеться на частини, деякі з них згорять, а деякі досягнуть поверхні планети... Фото: ESA

Згідно з повідомленням ЄКА, космічне сміття зі схожою вагою насправді в середньому кожні 2 тижні падає в атмосферу Землі і згорає там. Але за останні 3 роки були випадки неконтрольованого падіння на Землю більших об'єктів. Наприклад, один раз 2021 року і двічі 2022 року, це зробила 23-тонна китайська ракета-носій "Чанчжен-5", яка вивела на орбіту модулі китайської космічної станції "Тяньгун".

Через 13 років безцільного обертання навколо Землі супутник ERS-2 зараз перебуває досить низько, щоб швидко увійти в атмосферу Землі найближчим часом. Поки що вчені точно не можуть сказати, коли це станеться, але вважають, що падіння трапиться або в середині лютого, або наприкінці цього місяця. Передбачається, що він розпадеться на частини на висоті 80 км, деякі з них згорять, а деякі досягнуть поверхні планети. Але найімовірніше ці уламки впадуть в океан.

Науковці кажуть, що навіть якщо невеликі фрагменти супутника впадуть на сушу, то турбуватися про це не варто, адже вони не міститимуть токсичних чи радіоактивних речовин. Також ці уламки навряд чи влучать у когось із людей, адже такий шанс оцінюють в 1 на 100 млрд. Учені кажуть, що ризик ураження блискавкою в 65 000 разів вищий.

Як уже писав Фокус, NASA відправило в космос апарат для вивчення "невидимого Всесвіту" на Землі. На орбіту вирушив новий супутник, який надасть безпрецедентний погляд на мікроскопічне морське життя на Землі і найдрібніші частинки атмосфери.

Також Фокус писав про те, що апарат "Вояджер-1" продовжує слати на Землю дивний двійковий код. Дослідники кажуть, що шанси відремонтувати зонд ще залишилися, але вони не дуже високі.