NASA відправило в космос апарат для вивчення "невидимого Всесвіту" на Землі (фото)

На орбіту вирушив новий супутник, який надасть безпрецедентний погляд на мікроскопічне морське життя на Землі та найдрібніші частинки атмосфери.

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У четвер, 8 лютого, на борту ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX у космос вирушив новий революційний супутник NASA під назвою PACE. Сама ракета успішно повернулася на стартовий майданчик через 10 хвилин, а за півтори години після запуску супутник розгорнув свої сонячні панелі на орбіті і почав отримувати електроенергію. PACE призначений для вивчення мікроскопічного морського життя на Землі та найдрібніших частинок атмосфери нашої планети, пише CNN.

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За словами вчених з NASA, новий супутник дасть змогу зрозуміти, як аерозолі та хмари, а також фітопланктон в океані слугують індикаторами стану океану і глобального потепління. Три прилади на борту PACE збиратимуть дані в різних довжинах хвиль світла, що дасть змогу побачити те, що вчені ніколи не могли побачити раніше. Дослідники кажуть, що PACE вивчатиме "невидимий Всесвіт" у морі та небі.

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Супутник PACE має працювати протягом 3 років, хоча у нього достатньо палива, щоб продовжувати роботу і протягом 10 років, щоб надати більше інформації про те, як змінюється клімат Землі, а також про те, що відбувається з океанами на планеті.

У четвер, 8 лютого, на борту ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX у космос вирушив новий революційний супутник NASA під назвою PACE. Сама ракета успішно повернулася на стартовий майданчик через 10 хвилин, а за півтори години після запуску супутник розгорнув свої сонячні панелі на орбіті і почав отримувати електроенергію. Фото: CNN

У січні NASA оголосило про те, що минулий рік став найспекотнішим роком за всю історію спостережень, що є частиною загальної тенденції підвищення глобальної температури за останнє десятиліття. Потепління багато в чому спричинене викидами діоксиду вуглецю (вуглекислого газу). Після викидів цей газ поглинає суша й океани, але деяка його частина залишається в атмосфері й утримує інші парникові гази, які провокують нагрівання Землі. Учені кажуть, що PACE дасть краще розуміння того, як відбувається обмін вуглецю між океаном і атмосферою.

Але потеплінню сприяють, зокрема, й аерозольні частинки в атмосфері, які складаються із забруднювальних речовин, пилу, диму і морської солі. Аерозолі можуть відбивати або поглинати сонячне світло і впливати на утворення хмар. Вони також відіграють величезну роль у формуванні погоди, впливі на якість повітря і клімат на Землі.

Аерозолі можуть сприяти погіршенню якості повітря, що призводить до появи хронічних хвороб дихальних шляхів у людини. Тож розуміння складу аерозолів та їхнього місця розташування в атмосфері може допомогти визначити де повітря забруднене найбільше.

новий супутник дасть змогу зрозуміти, як аерозолі та хмари, а також фітопланктон в океані слугують індикаторами стану океану і глобального потепління Фото: NASA

Майже 70% поверхні Землі вкрито океанами, які приховують у собі ще дуже багато секретів, але вчені сподіваються, що PACE може допомогти розкрити їх. Дослідники з NASA кажуть, що новий супутник є найбільш передовою технологією, яку коли-небудь запускали в космос для вивчення біології океану.

З орбіти PACE шукатиме світло, відбите від крихітних організмів, тобто фітопланктону, щоб побачити, де вони процвітають на поверхні океанів Землі. Уперше вчені вивчать фітопланктон у глобальному масштабі. Хоча фітопланктон відіграє важливу роль у видаленні вуглекислого газу з атмосфери, деякі види становлять загрозу для інших форм морського життя на планеті.

Як уже писав Фокус, за допомогою орбітального апарату, який обертається навколо Місяця, астрономи змогли виявити велику кількість загадкових вибухів на Сонці.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що людям обов'язково потрібно летіти на Марс, і вони розповіли, чим будуть там займатися астронавти.