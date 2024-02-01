Повені, масовий голод і смерть скасували: чому Земля не загине через зміну клімату

Вчена, яка стверджує, що людство загине внаслідок кліматичної кризи, назвала 7 вагомих причин, чому цього не станеться.

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Роками вчені попереджали, що на планету насувається кліматична криза, яка призведе до загибелі людства: 2023 рік уже став найспекотнішим за всю історію спостережень, а на Землю обрушилися неймовірні хвилі спеки, посухи та лісових пожеж. Ба більше, вчені навіть заявили, що спека на планеті досягла такого рівня, що червоного більше недостатньо для її позначення. Фахівчиня з даних з Оксфордського університету Ханна Річі була однією з тих, хто заявляв, що людство загине через зміну клімату, пише Daily Mail.

Тепер учена вважає, що Судний день для людства на Землі варто скасувати: людям більше не загрожує кліматична криза, а проблеми, пов'язані з нею, ймовірно, перебільшені. Ханна Річі вважає, що попередження про кінець світу, неймовірні повені, масовий голод і смерті внаслідок стихійних лих перебільшені та затьмарюють прогрес, який був досягнутий людьми останнім часом.

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Дослідниця навіть опублікувала книгу "Кінець світу" і назвала 7 ключових факторів, які змусили її змінити свою думку. Ханна Річі вважає, що буде менше шкоди, якщо вважати, що тотальна загибель є перебільшенням, оскільки "перебільшення лише діє як противага тим, хто применшує проблеми". У результаті тепер дослідниця підтримує ідею про те, що "оптимістичний і чесний шлях уперед" є кращим, ніж твердити людству, що воно помре через зміни клімату.

Річі, яка опублікувала книгу "Це не кінець світу", нещодавно поділилася сімома ключовими моментами, які змусили її змінити свою позицію Фото: Ryan Lash/TED

Дрібниці псують загальну картину

Надмірне перебільшення змусило Річі поглянути на проблему з іншого боку і тепер вчена вважає, що воно відвертає увагу на дрібні проблеми. Наприклад, людям часто радять відмовитися від використання пластику, використовувати енергоощадні лампочки та переробляти відходи. Однак користь від цього процесу не настільки велика.

Водночас людство забуває про важливіші речі, наприклад, встановлення теплової помпи, перехід на більш рослинну дієту, скорочення харчових відходів, перехід на екологічно чисту енергію, а також водіння і польоти.

Міф про місцеву та органічну їжу

Багато ресторанів і людей з гордістю заявляють, що споживають лише місцеві та органічні продукти, припускаючи, що в такий спосіб можуть скоротити викиди парникових газів завдяки скороченню відстані доставки та відмови від використання добрив на основі викопного палива.

Дослідження 2021 року засвідчило, що в це вірять 6 із 10 осіб, проте реальність така, що на "продовольчі милі" припадає лише 5% світових викидів, які приписують харчовій промисловості. Наприклад, нещодавнє дослідження Оксфордського університету показує, що споживання лише 100 г м'яса на день створює в 4 рази більше парникових газів порівняно з веганською дієтою.

Що стосується органічних добрив, тут теж є погані новини — вони також виділяють викиди парникових газів і забруднюють воду. Крім того, органічні ферми використовують більше землі, а значить виділяють більше вуглецю. У дослідженні 2020 року вчені виявили, що виробництво органічного та неорганічного м'яса насправді виділяють однакову кількість викидів.

Екологічну кризу подолано

Починаючи з 1980-х років людство зіткнулося з майже глобальною катастрофою, коли британський метеоролог Джонатан Шанклін виявив дірку в озоновому шарі Землі. Ця пробоїна виникла внаслідок викиду в атмосферу штучних хімікатів, зокрема ХФУ (хлорфторвуглеців).

Далі було підписання Монреальського протоколу в грудні 1987 року — країни домовилися про спільне припинення виробництва ХФУ. Відтоді викиди ХФУ знизилися на 99%, а озонова діра повільно скорочується.

Викиди на душу населення досягли піка

Оцінки Global Carbon Projected свідчать про те, що у 2023 році викиди вуглекислого газу зросли приблизно на 1%, проте темпи значно повільніші порівняно з 1990-ми та початком 2000-х.

Річі вважає, що в останні 5-10 років викиди "досягли тривалого плато", це передбачає, що світ рухається до свого піку, однак цього недостатньо. Дослідниця вважає, що людству необхідно терміново досягти піку, а потім скоротити викиди, щоб спробувати рухатися більш перспективною траєкторією.

Глобальні викиди на душу населення, схоже, досягли піка в 5,4 тонни 2012 року і відтоді залишаються приблизно в тому ж діапазоні. У 2021 році через карантин через Covid-19 стався помітний спад.

Наш вибір має значення

Один зі способів, які люди використовують у своїй війні зі зміною клімату, полягає у використанні зеленої енергії та продуктів з низьким вмістом вуглецю — і це добре. Особистий вибір посилає сигнал урядам про необхідність таки речей, як електромобілі, сонячні батареї та продукти рослинного походження.

По суті, щойно попит досягне піка, ціни на такі товари знизяться і вони стануть доступнішими.

Альтернативи викопному паливу

У сучасному світі є кілька альтернатив викопному паливу. При цьому витрати на сонячну енергію знизилися на 90%, а на вітрову — на 70%.

1,5 градуса за Цельсієм не є переломним моментом

Багато країн взяли на себе зобов'язання обмежити глобальне потепління на рівні до 1,5 градуса за Цельсієм, як порівняти з доіндустріальним рівнем. На жаль, результати досліджень показують, що людство подолає цю межу вже до кінця десятиліття.

Ціль щодо потепління сприймається як "поріг", і щойно її буде пройдено, ми вступимо в часи екологічної катастрофи. Однак за словами Річі, це не правда. Наслідки зміни клімату посилюються з кожним кроком потепління. І вони збільшуються нелінійно, а тому людству ніколи не пізно продовжувати боротьбу з кліматичною кризою.

Раніше Фокус писав про те, що майбутнє на Землі під загрозою: 20 із 35 показників придатності до життя на межі.