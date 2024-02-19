NASA отправит людей в моделируемый полет на Красную планету: как выглядит база на Марсе (фото)

Четыре "астронавта" проведут целый год в специальном помещении, площадью 157 кв.м, которое имитирует базу на Марсе.

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NASA начало поиск добровольцев, которые согласятся провести 12 месяцев в закрытом помещении Mars Dune Alpha, площадью 157 кв.м, где созданы условия, имитирующие условия жизни на Марсе. Это будет уже второе подобное испытание, которое проводит NASA и оно начнется весной 2025 года, пишет Gizmodo.

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Экипаж из четырех "астронавтов" будет жить и работать внутри распечатанного на 3D-принтере помещения Mars Dune Alpha в рамках испытаний NASA, предназначенных для подготовки первого пилотируемого полета на Красную планету. Это изолированное помещение находится в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Здесь есть кухня, две ванные комнаты, отдельные спальни, рабочая зона и зона отдыха, как уже писал Фокус.

Экипаж из четырех "астронавтов" будет жить и работать внутри распечатанного на 3D-принтере помещения Mars Dune Alpha Фото: NASA

NASA объявило уже о втором наборе добровольцев для моделируемой миссии на Марс, которые должны быть в возрасте от 30 до 55 лет, иметь хорошее здоровье, а также степень магистра в естественных науках, инженерии или математике.

NASA объявило уже о втором наборе добровольцев для моделируемой миссии на Марс Фото: NASA

Первый экипаж сейчас находится в Mars Dune Alpha с июня 2023 года и выйдет оттуда только в июне этого года. Об этом экипаже Фокус уже писал. Участники первого испытания активно делятся фотографиями своей повседневной жизни "на Марсе" в Интернете.

Участники первого испытания активно делятся фотографиями своей повседневной жизни "на Марсе" в Интернете Фото: NASA

Как и первый экипаж моделируемой миссии на Марс, второй экипаж будет выполнять разные задачи, включая моделируемый выход на поверхность Марса в скафандрах. Участники миссии должны поддерживать в рабочем состоянии свою среду обитания, выполнять физические упражнения и выращивать сельскохозяйственные культуры. Экипаж также испытает на себе реальное общение между Марсом и Землей, когда происходит задержка связи на 22 минуты.

Как и первый экипаж моделируемой миссии на Марс, второй экипаж будет выполнять разные задачи, включая моделируемый выход на поверхность Марса в скафандрах Фото: NASA

Главная цель и первого и второго моделируемого полета на Марс состоит в том, чтобы понять, с какими физическими и психологическими проблемами могут столкнуться настоящие астронавты на Красной планете. Чтобы обеспечить долгосрочное присутствие человека на Марсе, ученые должны учитывать потенциальное воздействие марсианской среды на физическое и психическое здоровье, а также поведение людей.

NASA хочет реализовать в общей сложности три моделируемые миссии на Марс, перед тем как начать активную подготовку к полету настоящих астронавтов на Красную планету. Согласно плану NASA, такой полет может стать реальностью ближе к 2040-му году.

Как уже писал Фокус, посадочный модуль США, который летит на Луну, сделал первые снимки из космоса. На них виден не только сам космический аппарат, но и наша планета.

Также Фокус писал о том, что сейчас продолжается разработка нового лазерного двигателя, с помощью которого можно будет добраться до Марса всего за несколько недель, а не месяцев.