NASA відправить людей у модельований політ на Червону планету: який вигляд має база на Марсі (фото)

Чотири "астронавти" проведуть цілий рік у спеціальному приміщенні, площею 157 кв.м, яке імітує базу на Марсі.

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NASA розпочало пошук добровольців, які погодяться провести 12 місяців у закритому приміщенні Mars Dune Alpha, площею 157 кв.м, де створені умови, що імітують умови життя на Марсі. Це буде вже друге подібне випробування, яке проводить NASA і воно розпочнеться навесні 2025 року, пише Gizmodo.

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Екіпаж із чотирьох "астронавтів" житиме і працюватиме всередині роздрукованого на 3D-принтері приміщення Mars Dune Alpha в рамках випробувань NASA, призначених для підготовки першого пілотованого польоту на Червону планету. Це ізольоване приміщення розташоване в Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х'юстоні, штат Техас. Тут є кухня, дві ванні кімнати, окремі спальні, робоча зона і зона відпочинку, як уже писав Фокус.

Екіпаж із чотирьох "астронавтів" житиме і працюватиме всередині роздрукованого на 3D-принтері приміщення Mars Dune Alpha Фото: NASA

NASA оголосило вже про другий набір добровольців для модельованої місії на Марс, які мають бути у віці від 30 до 55 років, мати гарне здоров'я, а також ступінь магістра в природничих науках, інженерії або математиці.

NASA оголосило вже про другий набір добровольців для модельованої місії на Марс Фото: NASA

Перший екіпаж зараз перебуває в Mars Dune Alpha з червня 2023 року і вийде звідти тільки в червні цього року. Про цей екіпаж Фокус уже писав. Учасники першого випробування активно діляться фотографіями свого повсякденного життя "на Марсі" в Інтернеті.

Учасники першого випробування активно діляться фотографіями свого повсякденного життя "на Марсі" в Інтернеті Фото: NASA

Як і перший екіпаж модельованої місії на Марс, другий екіпаж виконуватиме різні завдання, включно з модельованим виходом на поверхню Марса в скафандрах. Учасники місії повинні підтримувати в робочому стані своє середовище проживання, виконувати фізичні вправи і вирощувати сільськогосподарські культури. Екіпаж також випробує на собі реальне спілкування між Марсом і Землею, коли відбувається затримка зв'язку на 22 хвилини.

Як і перший екіпаж модельованої місії на Марс, другий екіпаж виконуватиме різні завдання, включно з модельованим виходом на поверхню Марса в скафандрах Фото: NASA

Головна мета і першого, і другого модельованого польоту на Марс полягає в тому, щоб зрозуміти, з якими фізичними і психологічними проблемами можуть зіткнутися справжні астронавти на Червоній планеті. Щоб забезпечити довгострокову присутність людини на Марсі, вчені повинні враховувати потенційний вплив марсіанського середовища на фізичне і психічне здоров'я, а також поведінку людей.

NASA хоче реалізувати загалом три модельовані місії на Марс, перед тим як почати активну підготовку до польоту справжніх астронавтів на Червону планету. Згідно з планом NASA, такий політ може стати реальністю ближче до 2040-го року.

Як уже писав Фокус, посадковий модуль США, який летить на Місяць, зробив перші знімки з космосу. На них видно не тільки сам космічний апарат, а й нашу планету.

Також Фокус писав про те, що зараз триває розробка нового лазерного двигуна, за допомогою якого можна буде дістатися до Марса всього за кілька тижнів, а не місяців.