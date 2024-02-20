Бронзовая рука Ирулеги может раскрыть тайну самого загадочного языка в истории

Исследователи говорят, что обнаружили истоки баскского языка – величайшей загадки лингвистики.

Археологи обнаружили бронзовую руку возрастом 2 тыс. лет, текст на которой мог быть написан на языке родственном баскскому. Если догадки ученых окажутся верны, тогда они наконец-то смогут объяснить происхождение баскского языка – величайшей загадки лингвистики, пишет New Scientist.

Бронзовая рука была найдена на вершине холма Ирулеги в Пиренеях на севере Испании. Изначально, археологи вели раскопки в этом место, чтобы отыскать средневековый замок, но наткнулись на более древнее поселение железного века.

Поселение было основано между 1500 и 1000 годами до н.э. Видимо, поселение подверглось нападению, возможно, со стороны римлян, поэтому было заброшено в 1 веке до н.э.

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Так называемая рука Ирулеги представляет собой лист бронзы длиной 14 см, шириной 12,8 см и толщиной всего 0,1 см. На тыльной стороне ладони расположены четыре строки текста, которые сначала были нацарапаны, а затем выбиты на металле.

Надписи на руке Ирулеги Фото: Mattin Aiestaran, et. al.

Большинство слов в этом тексте не могут связать ни с одним языком, но не первое – "sorioneku". По мнению Маттина Айестарана из Университета Страны Басков и его коллег, это слово похоже на баскское "zorioneko", значение которого связано с удачей. Кроме того, последнее слово — "eráukon", ученые сравнивают с баскским глаголом zeraukon.

Артефакт видимо, предназначался для привлечения удачи, полагают исследователи.

Также рука свидетельствует о том, что на севере Испании на протяжении 2 тыс. лет говорили на языках, родственных баскскому. В это же время, большинство языков, на которых сейчас говорят в Европе, принадлежат к индоевропейской языковой семье, баскский язык к ней не относится.

"Он не связан ни с одним другим известным нам языком", — говорят ученые.

Ранее ученые связывали басков с группой людей, называемых васконами, которые жили в Пиренеях, согласно классическим источникам.

Однако идея о том, что надписи на руке написаны на языке, родственном баскскому, не является общепринятой. Лингвисты Селин Муноль из Университета По и региона Адур и Хулен Мантерола из Университета Страны Басков выступили с критикой.

Они считают, что написанного текста на руке Ирулеги недостаточно, чтобы сравнить его с известными языками.

Напомним, создан самый простой и добрый язык в мире, в нем всего лишь 137 слов и их достаточно для общения. Хотя в настоящее время количество слов возросло до 137, однако Токипона все еще остается самым простым из известных языков.