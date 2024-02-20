Оливковое масло укрепит здоровье, но подойдет не каждый сорт: как его правильно выбирать

Полное полезными веществами и способное придать блюдам особый вкус, оливковое масло может стать отличным помощником в укреплении нашего здоровья, но только если правильно выбрать лучший его сорт.

Простая бутылка оливкового масла, распространенный ингредиент во многих блюдах, на самом деле является не обычной добавкой, улучшающей вкус различных блюд, а самым настоящим стражем нашего здоровья, укрепляющим его с каждой порцией. Данное масло способно помочь нам справиться со множеством болезней, от поддержания сердца в норме до борьбы с деменцией и снижением когнитивных способностей. Но не все оливковые масла созданы одинаковыми. Путь от оливковой рощи до вашей кухни играет большую роль в том, насколько полезным оно окажется, пишет CNN Health.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Секрет целебных свойств оливкового масла кроется в его компонентах, среди которых лидирует олеиновая кислота, а также полифенолы — антиоксиданты, придающие оливковому маслу важные для нас защитные свойства. Однако сила этих компонентов во многом зависит от способа производства итогового продукта.

Лучшее оливковое масло получается из оливок, которые еще не достигли спелости. Именно эти зеленые, недозрелые оливки полны полезных веществ. Драгоценное время, влияющие на конечный результат, начинает тикать с того момента, когда их срывают. Чем быстрее они пройдут путь от сбора до прессования в масло, тем лучше, ведь важно сохранить все эти полезные свойства до того, как они полностью улетучатся, говорит доктор Тассос Кириакидес, доцент кафедры биостатистики Йельской школы общественного здравоохранения в Нью-Хейвене. Оливковое масло Extra virgin (высшего сорта), полученное путем однократного холодного прессования, лучше всего сохраняет питательные вещества без какого-либо химического вмешательства.

Как же выбрать лучшую бутылку оливкового масла? Все довольно просто, и главное тут — обращать внимание на этикетки. Некоторые производители теперь указывают даты сбора урожая, обработки и розлива прямо на бутылке, а также QR-код для тех, кто хочет еще более подробно изучить его метод изготовления. Идеальным считается трехмесячный путь от сбора урожая до полки магазинов, а самый отдаленный от даты выпуска срок годности означает, что вы получаете самую свежую партию.

Качественное оливковое масло больше не является труднодоступной роскошью. Оливковое масло высшего сорта становится все более распространенным и доступным во множестве больших и маленьких магазинов по всему миру.

Но покупка правильного масла, это лишь часть дела. Как только вы приобретете бутылку, важным станет и вопрос ее правильного хранения. Свет, тепло и воздух — враги полезных соединений оливкового масла. Прохладное, темное место и стеклянная бутылка темного цвета — лучшие условия для сохранения полезных его свойств и вкуса. И хотя оно отлично подходит для приготовления горячей пищи в печи или на сковородке, использование его в сыром виде в качестве заправки позволяет сохранить его полезные свойства на пике, говорит Кириакидес.

Вкус же является прямым путем к оценке качества оливкового масла. Чем он ярче, тем выше концентрация полезных для здоровья соединений. Не стесняйтесь попробовать ложку сразу после того, как принесли его домой. Если на вкус оно не очень приятное или напоминает несвежие орехи, стоит задуматься о том, чтобы вернуть его обратно или просто избежать его употребление в угоду более свежей бутылке.

И ни в коем случае не откладывайте ее на особый случай. Лучший способ извлечь максимум пользы для здоровья и насладиться восхитительным вкусом — использовать его, пока оно свежее. Если хранить его в холодильнике, это значительно продлит его срок годности, а полифенолы сохранят свою силу еще дольше.

Правильный выбор и использование оливкового масла — это не простой процесс, который вознаградит нас не только приятным вкусом нашего блюда, но и укрепит наше здоровье в процессе. Немного знаний и внимательности — и вы сможете извлечь максимум пользы из этого важного ингредиента, превратив повседневные блюда в залог крепкого и здорового будущего.

Ранее Фокус писал о том, что диета из супов может предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показывает многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о том, как необычная диета из насекомых может улучшить обмен веществ. Несмотря на то, что многие из нас предпочли бы избегать диеты из насекомых, исследователи считают, что она может быть полезной для здоровья.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.