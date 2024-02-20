Влияет все, начиная от перелома и заканчивая болезнью: неочевидные причины боли в пояснице

По словам врачей, распространенная во всем мире проблема хронической и периодической боли в пояснице лишь набирает обороты, поэтому они советуют изучить все возможные факторы риска и обезопасить себя.

Боль в пояснице является распространенным и неприятным явлением, которое испытывает каждый человек в определенный момент своей жизни. Это неприятное ощущение, возникающее чуть ниже ребер и выше бедер, варьируется от легкого раздражительного покалывания до серьезной и болезненной волны, которая может запросто испортить нашу повседневную жизнь. К счастью, в большинстве случаев эта боль не остается с нами навсегда. Более того, в 90 % случаев она быстро уходит, не требуя никаких радикальных мер вроде хирургического вмешательства. Но ее виды разнообразны и их стоит знать, чтобы не пропустить момент, когда необходимо срочно обратиться за помощью, пишет Times of India.

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О том, какие причины чаще всего стоят за появлением этих неприятных ощущений, предлагает разобраться хирург Анкуш Гарг. Среди частых виновников подобной боли он выделяет следующие моменты:

Мышечные растяжения или вывихи. Возможно, мышцы и связки спины слишком сильно растянулись или в какой-то момент вовсе порвались. Плохая осанка или неловкие повороты также могут быть виновниками, приводящими к мышечным спазмам, особенно если вы не в лучшей форме.

Возможно, мышцы и связки спины слишком сильно растянулись или в какой-то момент вовсе порвались. Плохая осанка или неловкие повороты также могут быть виновниками, приводящими к мышечным спазмам, особенно если вы не в лучшей форме. Переломы костей. Поскользнувшись, упав или попав в аварию, вы можете сломать кости спины. Но все не ограничивается подобными травмами, ведь даже повторяющиеся движения могут привести к их разрушению. Некоторые заболевания, такие как слабость костей (остеопороз) или стрессовые переломы (спондилолиз), делают нас более склонным к подобной боли.

Поскользнувшись, упав или попав в аварию, вы можете сломать кости спины. Но все не ограничивается подобными травмами, ведь даже повторяющиеся движения могут привести к их разрушению. Некоторые заболевания, такие как слабость костей (остеопороз) или стрессовые переломы (спондилолиз), делают нас более склонным к подобной боли. Артрит. Это проблема не только пожилых людей, вопреки сложившимся стереотипам. Артрит, или воспаление суставов, может подкрасться к каждому, хотя он действительно встречается чаще у тех, кому уже за 50. Он может привести к состоянию, называемому спинальным стенозом, когда пространство вокруг спинного мозга сужается, вызывая ту самую боль.

Это проблема не только пожилых людей, вопреки сложившимся стереотипам. Артрит, или воспаление суставов, может подкрасться к каждому, хотя он действительно встречается чаще у тех, кому уже за 50. Он может привести к состоянию, называемому спинальным стенозом, когда пространство вокруг спинного мозга сужается, вызывая ту самую боль. Проблемы с позвоночными дисками. Наши мягкие диски между костями позвоночника могут иногда выходить из строя — выпячиваться и давить на нервы, либо вовсе разрываться.

Наши мягкие диски между костями позвоночника могут иногда выходить из строя — выпячиваться и давить на нервы, либо вовсе разрываться. Структурные проблемы. Такие распространенные проблемы, как низкий позвоночный столб (спинальный стеноз) или искривленный позвоночник (сколиоз) могут сдавливать спинной мозг, что приводит к хроническим болям и другим проблемам с нервами.

Такие распространенные проблемы, как низкий позвоночный столб (спинальный стеноз) или искривленный позвоночник (сколиоз) могут сдавливать спинной мозг, что приводит к хроническим болям и другим проблемам с нервами. Заболевания. Хотя это может показаться никак не связанным со спинными болями, но иногда совершенно другие проблемы со здоровьем, такие как опухоли, инфекции или даже стресс, могут также проявляться в виде боли в спине.

Гарг настаивает на том, что это не только проблема пожилых людей; дети и подростки тоже могут страдать от нее. И с возрастом шансы столкнуться с ней лишь увеличиваются. Такие факторы, как недостаточная подвижность, лишний вес, неправильная техника подъема тяжестей и даже курение, могут повысить риск проявления боли в пояснице. Психическое здоровье тоже играет свою роль — депрессия и тревога могут серьезно усилить боль.

Но несмотря на обширное количество существующих факторов риска, этой напасти реально дать отпор, говорит Гарг. Активный образ жизни, поддержание здорового веса и правильная осанка — все это поможет защитить нас от изнурительной боли в спине. Но если боль уже есть и она не проходит или усиливается, важно как можно скорее обратиться к врачу. Не стоит позволять ей мешать вашему образу жизни — понимая причины ее возникновения и предпринимая активные шаги противодействия, вы сможете сохранить свою спину счастливой и здоровой, а вашу жизнь плавной и безболезненной.

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Также Фокус писал об эпидемии хронической боли в спине к 2050 году, когда людей, страдающих недугом, станет более 800 миллионов. От детей до пожилых людей — по всему миру распространяется "тихая буря", поражающая больше всего тех, кто меньше всего этого ожидает.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.