Адская поездка. Что-то в воздухе заставило пассажирские самолеты двигаться быстрее скорости звука

Пассажиров на борту коммерческих рейсов ждало то еще путешествие, поскольку сильный ветер заставил самолеты двигаться со скоростью, превышающей скорость звука.

Типичная крейсерская скорость пассажирского самолета составляет около 925 км/час, однако в этот раз произошло нечто необычное и весьма дикое: пять пассажирских рейсов нечто заставило двигаться на сверхзвуковой скорости 1290км/час (скорость звука составляет 1234,8 км/час), пишет Daily Mail.

В результате пять рейсов, рейс 22 Virgin Atlantic Airways, рейс 292 British Airways, рейс 216 British Airways, рейс 64 United Airlines и рейс 120 American Airlines, достигли скорости более 1290 км/час. Как считают ученые, причиной такого ускорения коммерческих рейсов стал ветер вдоль реактивного течения.

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Реактивный поток движется с запада на восток и может значительно сократить время потока и доставить пассажиров в пункт назначения значительно раньше. Впрочем, это будет та еще адская поездка — так как платой за движение по реактивному течению станет более сильная турбулентность.

По данным Национальной метеорологической службы США, рейс Virgin Atlantic вылетел из Вашингтона в 22:45 в субботу и достиг скорости в 23:20, находясь к востоку от Лонг-Айленда. Эксперты сообщили, что скорость ветра на высоте, на которой летают самолеты достигала 426 км/час. Позже ученые запустили тем же вечером второй метеозонд и зафиксировали второй по силе ветер на верхних уровнях, зарегистрированный в этом регионе с середины 20-го века.

По данным Национальной метеорологической службы США, скорость ветра над Вашингтоном достигала 426 км/час на высоте, на которой летают самолеты Фото: Twitter

Таким образом рейс получил невероятное ускорение, пока двигался вдоль реактивного потока, однако, когда он покинул его, отдалившись дальше на север, скорость стабилизировалась и составила 926-1126 км/час. Отметим, что скорость по-прежнему была выше типичной крейсерской скорости, что в результате позволило достичь пункта назначения быстрее на 45 минут.

Однако этот рейс стал не единственным, кто получил ускорение из-за реактивного потока. По данным экспертов, еще четыре самолета также прибыли в пункт назначения значительно раньше положенного срока:

рейс 292 British Airways из Вашингтона в Лондон прибыл на 32 раньше;

рейс 216 British Airways из Вашингтона в Лондон — на 20 минут раньше;

рейс United Airlines из Ньюарка в Лиссабон — на 20 минут раньше;

рейс 120 American Airlines из Филадельфии в Доху — прибыл вовремя, вылетев на 30 минут позже запланированного.

По словам метеоролога Джеффа Берарделли, несмотря на то, что пассажирские рейсы достигли скорости 1290 км/час, что значительно превышает скорость звука, технически ни один из них не преодолел звуковой барьер. Дело в том, что самолеты находились в зоне ветра со скоростью 321 км/час и больше, а потому двигались вместе с ним. То есть ни один из самолетов сам по себе на самом деле не двигался со скоростью, превышающей скорость звука, относительно окружающей среды, в которой они находились.

Эксперты отмечают, что единственным коммерческим самолетом, которому удалось преодолеть звуковой барьер был "Конкорд", вышедший на пенсию — именно он мог развивать невероятную скорость в 2172 км/час. Он был выведен из эксплуатации в 2003 году, через несколько лет после катастрофы во Франции в июле 2000 года.

В данный момент NASA работает над созданием приемника "Конкорда", которой мог бы развивать скорость более 1500 км/час. Такой сверхзвуковой самолет мог бы долететь из Лондона в Нью-Йорк за 4 часа, однако пока это невозможно, пилоты могут использовать для ускорения реактивные потоки.

Реактивное течение образуется из-за контраста между холодным плотным воздухом на полюсах и теплым легким воздухом в тропиках в сочетании с вращением Земли. Предыдущие исследования показали, что одним из потенциально положительных эффектов реактивного течения является увеличение скорости полета, в зависимости от направления движения самолета. Простыми словами, самолеты могут "скользить по ветру", тем самым увеличивая свою скорость и сокращая время полета, при этом сжигая меньше топлива и сокращая количество выбросов.

Например, исследование команды из Университета Рединга показало, что коммерческие трансатлантические рейсы могут потреблять до 16% меньше топлива, если смогут успешно использовать быстрые ветры. Обратная сторона использования реактивных потоков заключается в том, что пассажиры будут испытывать большую турбулентность из-за более быстрого реактивного течения.

Отметим, что в прошлом году, исследователи также обнаружили, что глобальное потепление Земли ускоряет ветры в струйных течениях из-за изменения плотности воздуха в атмосфере планеты. При этом более высокие скорости ветра приведут к более сильным восходящим и нисходящим потокам, что приведет к серьезной турбулентности для самолетов.

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