В Долине Смерти процветает жизнь: здесь образовалось самое странное озеро в мире (фото)

Исследователи полагали, что оно исчезнет сразу после шторма, однако спустя полгода водоем все еще на месте и наполнен водой.

В августе 2023 года в самом засушливом месте в Северной Америке, в Долине Смерти, произошел первый за последние 84 года шторм. В результате из адской пустыни Долина превратилась в райский оазис, а на ее территории образовалось новое озеро, что весьма необычно для этой местности. Ученые полагали, что уже к октябрю озеро исчезнет из Долины Смерти, но этого не произошло, пишет IFLScience.

По словам рейнджера национального парка "Долина Смерти" Эбби Уайнс, они с коллегами были шокированы, увидев, что спустя почти полгода, озеро все еще оставалось на месте и, кажется, еще больше наполнилось водой. В августе прошлого года его длина достигла 11,2 километра, а ширина составила 6,4 километра. Глубина озера составила 0,6 метра, однако она постепенно уменьшалась.

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В результате все ожидали, что со временем вода испарится и Долина Смерти вновь вернет себе репутацию "самой засушливой местности на планет" однако этого не произошло. Новые спутниковые снимки показывают, что озеро вновь наполняется водой.

Исследователи считают, что причиной "воскрешения" умирающего озера стала атмосферная река — текущий столб конденсированного водяного пара, который выпадает в виде проливного дождя, когда достигает земли

Данные свидетельствуют о том, что из-за атмосферной реки в начале февраля всего за три дня в Долине Смерти выпало 38 миллиметров дождя — часть этой воды и заполнила озеро. Для сравнения, как правило, здесь выпадает лишь около 50 миллиметров осадков в год. По словам смотрителя парка Мэтью Ламара, они с коллегами заметили, что водой наполняется и река Амаргоса, питающая бассейн с юга — уровень воды в ней продолжает повышаться в течение последних нескольких дней.

Бассейн Бэдуотер 5 июля 2023 г. (слева), 30 августа 2023 г. (в центре) и 14 февраля 2024 г. (справа) Фото: US Geological Survey

К слову, изменения вызванные осадками в Долине Смерти были замечены не только местными властями и смотрителями парка, но и запечатлены на спутниковых снимках. Фото были сделаны датчиками Operational Land Imager (OLI) на спутниках Landsat 8 и 9: на кадрах видна разница между бассейном в начале июля 2023 и в конце августа того же года.

Новые снимки бассейна также были сделаны 14 февраля 2024 года: в этот момент бассейн был очень похож на первоначальный снимок в августе 2023 года. В то же время исследователи отмечают, что все еще не ясно, как долго этот оазис в Долине Смерти продержится на этот раз, так как озера в этом регионе чрезвычайно редки.

Ранее Фокус писал о том, что названо самое большое озеро на Земле: в 10 раз больше всех ныне существующих вместе взятых.