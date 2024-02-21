Длина 9000 световых лет. Раскрыт секрет загадочной волнообразной структуры в Млечном Пути (фото)

Самая большая из всех известных газовых структур в нашей галактике оказалась не статичным явлением.

Еще в 2020 году астрономы обнаружили самую большую газовую структуру из всех известных в диске нашей галактики. Эта волнообразная газовая структура, состоящая из взаимодействующих регионов звездообразования, получила название Волна Рэдклиффа. Она находится на расстоянии 500 световых лет от нас в ближайшей к нам точке, а ее длина составляет 9000 световых лет. Еще очень многого астрономы не знают об этой загадочной структуре, но согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, ученые сделали важное открытие. Оказалось, что эта структура не является статичной, а находится в движении, пишет ScienceAlert.

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Вскоре после обнаружения волнообразной газовой структуры астрономы не имели достаточно данных, чтобы понять ее природу. Но новые данные, полученные с помощью космического телескопа Gaia, позволили ученым сделать важное открытие.

Авторы исследования определили положение и скорость движения молодых звезд, рожденных в газовых облаках Волны Рэдклиффа, чтобы понять, что эта структура на самом деле не только вращается вокруг центра галактики, но и колеблется сама по себе.

Приблизительный контур Волны Рэдклиффа в ночном небе Земли Фото: Wikipedia

Ученые сравнивают периодическое самой крупной газовой структуры в Млечном Пути с движением змеи или же с "волной", которую запускают болельщики на футбольном стадионе, когда встают и садятся во время матча. То есть звездные скопления в Волне Рэдклиффа двигаются подобным образом.

Как показывают расчеты ученых, колебания данной структуры могут быть вызваны влиянием гравитации, которую создает обычная материя в Млечном Пути. То есть для объяснения колебательного движения Волны Рэдклиффа не нужна темная материя, считают астрономы.

Модель движения Волны Рэдклиффа. Белая линия представляет ее текущее положение, а синие пятна представляют собой звездные скопления. Фиолетовая и зеленая линии показывают, как волна будет двигаться в будущем Зеленая и фиолетовая линии указывают будущие позиции. Желтая точка — Солнце Фото: ScienceAlert

Но что именно вызвало появление этой газовой структуры и почему она двигается таким образом пока остается загадкой. Возможно, за появление Волны Рэдклиффа были ответственны взрывы массивных звезд или сверхновые. Возможно, эта структура появилась в результате гравитационных взаимодействий с галактиками-спутниками Млечного Пути или столкновений с другими галактиками.

Ученые также не знают, сколько таких волнообразных газовых структур может существовать в Млечном Пути и есть ли они в других галактиках.

Поскольку Волна Рэдклиффа, по-видимому, образует основу спирального рукава Млечного Пути, в котором мы находимся, то колебательные движения газовой структуры могут означать, что спиральные рукава также колеблются. Таким образом наша галактика является более динамичной, чем предполагалось.

Ученые продолжат исследование Волны Рэдклиффа, чтобы получить больше информации об этой загадочной волнообразной структуре. Также новые наблюдения за космосом возможно позволят обнаружить новые подобные астрономические объекты в Млечном Пути, а может и в других галактиках.

Как уже писал Фокус, новое решение теории относительности Эйнштейна показывает, что в космосе есть звезды, похожие на черные дыры.

Также Фокус писало о том, что астрономы показали, насколько изменилось Солнце всего за 2 года. Исследователи говорят, что звезда приближается к максимуму своей активности.