Тихие "зомби" расширяют зону влияния в Америке: есть ли угроза для людей и всего мира

Исследователи заявили о том, что болезнь зомби-оленей все шире распространяется по стране и потенциально может угрожать людям.

Спокойные просторы лесов и лугов Северной Америки все больше страдают от тихого, но весьма тревожного явления, а именно хронической истощающей болезни (CWD), поражающей местных оленей. Это заболевание, также известное как "болезнь зомби-оленей", незаметно распространяется среди местных популяций оленей, вызывая обеспокоенность местных властей, защитников природы, общественности и ученых, пишет Science Alert.

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Исследователи отмечают, что CWD представляет собой неврологическое заболевание, характеризующееся множеством симптомов, среди которых:

слюнотечение;

вялость;

спотыкание;

отсутствующий взгляд.

В данный момент болезнь уже обнаружена более чем в 800 образцах оленей и лосей в Вайоминге, что лишь подчеркивает распространение проблемы. Исследователи отмечают, что болезнь зомби-оленей покрыта тайной, в основе которой лежат прионы — неправильно свернутые белки, способные вызывать неправильное сворачивание нормальных белков в мозге. В результате это приводит к деградации.

По словам ученых, именно эта уникальная особенность делает прионные заболевания особенно опасными, так как они устойчивы и могут сохраняться в окружающей среде годами, не поддаваясь традиционным методам дезинфекции, таким как формальдегид, радиация и даже сжигание при экстремальных температурах.

Эксперты полагают, что широкое распространение болезни в Штатах создает не только экологические риски, но также представляет потенциальные риски для здоровья человека. Отметим, что сегодня нет убедительных доказательств того, что болезнь может заражать людей, однако ученые все же обеспокоены и на то есть несколько причин. Во-первых, исследования показывают, что прионы, ответственные за CWD, могут инфицировать и размножаться внутри клеток человека — это было проверено в лабораторных условиях. Во-вторых, люди уже непреднамеренно подвергаются воздействию потенциально зараженных животных, охотясь и поедая их. Предыдущие исследования показали, что в 2017 году люди потребили от 7000 до 15000 животных, инфицированных болезнью оленей-зомби.

Ситуация также усугубляется трудностями, связанными с обнаружением и диагностикой прионных заболеваний у человека. Дело в том, что прионы не вызывают иммунного ответа, что затрудняет их обнаружение обычными средствами. Таким образом ученые сталкиваются с невероятными проблемами для раннего вмешательства и сдерживания распространения болезни.

Однако в зоне риска не только люди, ученые также отмечают невероятно высокие экологические риски. Дело в том, что болезнь зомби-оленей не ограничивается лишь одной популяцией, а затрагивает целые экосистемы. Например, олени играют решающую роль в формировании динамики растительности посредством навигации и выпаса. В результате сокращение популяций животных может затронуть другие виды, зависящие от оленей, как от источника пищи или модификатора среды обитания.

Ранее Фокус писал о том, что олени-зомби появляются по всему миру: что известно науке и стоит ли опасаться.