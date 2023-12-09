Олени-зомби появляются по всему миру: что известно науке и стоит ли опасаться

Словно в классических фильмах ужаса Джорджа Ромеро, заразная болезнь поражает оленей, лосей и лосих по всему миру, превращая их в бесцельно блуждающие иссушенные оболочки. Неизвестно, сможет ли она передаваться людям.

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Фраза "болезнь оленей-зомби" звучит как что-то из фантастического фильма, но это реальное заболевание, распространяющееся по миру. Официально известная как хроническая болезнь истощения (ХБИ), она вызывает беспокойство более чем в половине штатов США, а также в Канаде и некоторых европейских странах, таких как Норвегия, Финляндия и Швеция. Недавно в Кентукки сообщили о наличии этого заболевания у двухлетнего белохвостого оленя, пишет USA Today.

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ХБИ — это серьезное заболевание, поражающее оленей, лосей и лосих. Она поражает головной и спинной мозг, а также другие ткани, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Эта болезнь поражает не только диких животных, но и тех, которые содержатся на фермах. Хорошая новость заключается в том, что она не распространяется на крупный рогатый скот или других домашних животных.

Первый известный случай заболевания ХБИ был зафиксирован в Колорадо в 1967 году. С тех пор болезнь была обнаружена во многих местах. Хотя у людей это заболевание пока не зафиксировано, ученые следят за тем, как оно может переходить от одного вида к другому.

Почему же заболевание называют "болезнь зомби-оленей"? Прозвище происходит от симптомов. Зараженные животные часто демонстрируют такие признаки, как потеря веса, плохая координация и общее отсутствие энергии, что может напомнить вам зомби из фильмов. Болезнь вызывается аномальными белками, называемыми прионами, которые повреждают головной и спинной мозг.

Гриб Ophiocordyceps unilateralis, может эффективно "зомбировать" своих хозяев-насекомых, контролируя их поведение, что помогает ему размножаться Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

У зараженных животных может наблюдаться резкая потеря веса, спотыкание, нарушение координации и даже снижение страха перед людьми. Это печальное зрелище, поскольку такие животные сильно страдают.

По состоянию на конец 2023 года ХБИ была обнаружена в более чем 30 штатах США, трех провинциях Канады и некоторых частях Европы. В одном из радикальных случаев более 300 оленей в Висконсине были выбракованы, чтобы предотвратить распространение болезни после того, как она была обнаружена на одной из ферм.

Несмотря на то, что ХБИ не встречалась у людей, она представляет собой серьезную проблему для здоровья диких животных. Это может повлиять на охоту и управление дикими животными. В настоящее время ведутся исследования, чтобы понять, как она распространяется и что можно сделать для борьбы с ней.

В заключение следует отметить, что хотя ХБИ или "болезнь оленей-зомби" звучит как будто из фильма ужасов, это реальная и растущая проблема для дикой природы. Это подчеркивает необходимость постоянных исследований и эффективного управления для защиты нашей дикой природы и экосистем.

Ранее Фокус писал про древние зомби-клетки. Ученые обнаружили молекулы, способные редактировать свою информацию спустя 2,6 млрд лет.

Также Фокус писал о том, что зомби-инфекция из сериала "Одни из нас" существует, но имеет некоторые отличия. В сериале "Одни из Нас", по мотивам одноименной игры, цивилизацию уничтожил грибок, превращающий людей в зомби. И эта инфекция далеко не выдумка сценаристов.