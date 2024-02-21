Риск заболеть существует всегда: вакцину от COVID-19 связали с развитием заболеваний мозга

Новое исследование ученых выявило возможную связь между популярными вакцинами от COVID-19 и риском развития различных заболеваний, но некоторые ученые призывают не делать поспешные выводы.

Пандемия COVID-19 и ее последствия еще долго будут оказывать влияние на жизнь всего мира и чем больше мы ее изучаем, тем больше новых фактов мы будем открывать. Так, новое масштабное исследование, проведенное под руководством Глобального проекта по безопасности вакцины COVID, внесло несколько новых нюансов в наши знания о последствиях вакцинирования. Научная работа была основана на наборе данных, охватывающем почти 100 миллионов человек в восьми странах, пишет News4JAX.

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Мир до сих пор борется с вирусом COVID-19, который с момента своего официального начала в марте 2020 года унес около семи миллионов жизней по всему миру, несмотря на то что официально сама пандемия закончилась. Хотя ее последствия были серьезными и оказали огромное влияние на человечество, положительным и показательным моментом нашей сплоченности в лице масштабных бедствий стала быстрая разработка и внедрение вакцин, в результате чего около 71% населения планеты получили хотя бы одну дозу лекарства.

Основное внимание в новом исследовании было уделено вакцинам Pfizer, Moderna и AstraZeneca, а также их профилям безопасности. Ученые выяснили, что когда речь заходит о них, все не так однозначно, как хотелось бы: ими было отмечено небольшое увеличение частоты возникновения некоторых заболеваний, таких как миокардит, перикардит и синдром Гийена-Барре. Впрочем, из огромного числа исследованных случаев только 190 случаев синдрома Гийена-Барре были зарегистрированы после вакцинации. Это подчеркивает один очень важный момент — ассоциация не означает причинно-следственную связь. Если болезнь возникла после вакцинации, это не означает, что виновником является именно вакцина, ведь предрасположенность к ней могла появиться за долго до процедуры вакцинирования.

Доктор Джонатан Кантор, ученый Центра клинической эпидемиологии и биостатистики Пенсильвании, проанализировал результаты исследования, добавив к ним свое экспертное мнение. Его интерпретация — это осторожный оптимизм. Кантор отмечает, что, хотя вакцины по своей сути несут риски, баланс доказательств свидетельствует о том, что их польза перевешивает в разы, к тому же определенный риск заболеть существует везде и всегда, не зависимо от конкретных лекарств и препаратов. Он заявил, что такая точка зрения не подрывает доверия к вакцинам, а побуждает к вдумчивому рассмотрению индивидуальных особенностей нашего здоровья при общей потребности в защите от COVID-19.

Кантор подчеркнул разнообразный характер медицинских практик, предлагая при возможности всегда выбирать индивидуальный подход. Так, на его взгляд, для маленького ребенка с несколькими перенесенными инфекциями COVID-19 непосредственная польза от вакцинации может быть менее очевидной. И наоборот, для пожилого человека, особенно не проходившему вакцинацию ранее, решение будет скорее в пользу вакцинации.

Данная научная работа лишь продолжает уже существующие споры, обсуждения и исследования о вакцинах COVID-19, предлагая обоснованный анализ большого пласта данных. Она подтверждает важнейшую роль вакцин в общественном здравоохранении, признавая при этом сложность оценки индивидуальных рисков. Общий вывод ученых ясен: вакцины, как и все медицинские вмешательства, включают в себя баланс рисков и преимуществ, но в борьбе с пандемией, которая уже нанесла миру сильнейший удар по многим областям нашей жизни, их ценность неоспорима.

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