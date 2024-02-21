Умерли в самом расцвете сил: стало известно, как именно умерли динозавры 66 млн лет назад (фото)

Новые окаменелости хищных динозавров проливают свет на то, какой были жизнь древних хищником перед массовой гибелью.

Динозавры являются одними из самых грозных и опасных хищников, обитающих когда-либо на Земле. Но даже их процветание не могло длиться вечно — около 66 млн лет назад динозавры массово вымерли, как предполагается, в результате падения огромного астероида. Однако ученые до сих пор пытаются пролить свет на то, как это произошло и почему, пишет Live Science.

Причины массового вымирания динозавров обсуждаются последние два столетия. Отец палеонтологии Жорж Кювье считал, что причиной стали катастрофы, тогда как Чарльз Дарвин настаивал, что именно постепенные изменения в окружающей среде и конкуренция между видами в конце концов привела к масштабному массовому вымиранию на Земле.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь в новом исследовании ученые обнаружили окаменелости абелизавров — дальних родственников тираннозавров из Северной Африки. Изучив их, ученые теперь предполагают, что африканские динозавры, вероятно, погибли в "самом расцвете сил", а их гибель произошла внезапно, в результате падения гигантского астероида.

Воссоздать историю Земли, произошедшую миллионы лет назад, чрезвычайно сложно, и не только потому, что окаменелости динозавров чрезвычайно редки. Проблема также заключается в том, что летопись окаменелостей на самом деле неоднородна.

Большая часть того, что нам сегодня известно о последних днях жизни динозавров, является результатом интенсивного изучения нескольких мест в США, Канаде и Монголии. Однако намного меньше ученым сегодня известно о древних хищниках, обитающих на территории современных Южной Америки, Индии, Мадагаскара, Австралии, Новой Зеландии и Антарктиды. По словам исследователей, частично это связано с географией регионов.

Ученые то и дело задавались вопросом, что в Африке, вероятно, должно было бы обитать значительно больше видов динозавров, чем в Северной Америке, однако до недавнего времени ученые почти ничего не знали о них. Основная проблема заключается в том, что в Африке чрезвычайно мало наземных пород этого периода — вероятно, это связано с высоким уровнем вулканической активности, который поднял уровень моря, погрузив большую часть континента под воду.

Будучи наземными хищниками, динозавры редко встречаются в "морских свалках", однако это вовсе не значит, что никогда. Чтобы пролить свет на события прошлого, ученые сосредоточились на изучении окаменелостей динозавров, обнаруженных в Марокко.

Фосфатные месторождения Марокко представляют собой остатки древнего морского дна, датируемые последним миллионом лет эры динозавров. Они полны рыбьих костей и чешуи, зубов акул и морских рептилий, в том числе мозазавров, плезиозавров и морских черепах. Однако время от времени в этих районах также встречаются и динозавры.

Исследователи до сих пор не знают, как кости древних хищников оказались здесь, однако считают, что динозавры, вероятно, уплывали на другие острова в поисках пищи, как это делают сегодня такие животные как олени и слоны. Вероятно, что некоторые из них также могли утонуть, другие могли быть смыты в реки штормами, а затем оказались в океане, унесенные течениями. Предположительно, некоторые динозавры также могли погибнуть на берегу океана прежде, чем их унесло в открытое море во время прилива.

Изучая морские пласты в течение многих лет, ученые смогли постепенно собрать картину последних динозавров Африки, кость за костью. Так, одними из последних динозавров Африки стали титанозавры-зауроподы — длинношеие травоядные размером со слона, нишу травоядных также занимали утконосые динозавры размером с лошадь, однако наиболее интересными для ученых оказались хищники.

Главным хищником было десятиметровое животное под названием Chenanisaurus barbaricus — увы, сегодня ученые знают его лишь по окаменелости челюстной кости. Известно, что эти хищники относились к семейству абелизавров (Abelisauridae) и представляли собой динозавров с короткими мордами, как у бульдогов. Порой у них также были рога и причудливые, коренастые руки, в сравнении с которыми крохотные руки тираннозавра выглядели вполне массивно.

Большеберцовая кость нового абелизаврида из Сиди Ченнане, Марокко Фото: Nick Longrich

В ходе нового исследования ученым удалось обнаружить окаменелости двух абелизавров в Марокко. Одного из них удалось опознать по большеберцовой кости — исследования показывают, что динозавр, вероятно, достигал в длину около 5 метров. Авторы исследования предполагают, что такая находка также может указывать на то, что 100 миллионов лет назад между континентами существовала некая сухопутная связь. Впрочем, существует вероятность, что абелизавры также могли переплывать узкий морской путь, разделяющий континенты.

Вторая окаменелость, найденная учеными, представляет собой стопу абелизаврида меньшего размера — его длина, вероятно, достигала лишь 3 метров в длину. Исследователи отмечают, что в данный момент они все еще продолжают исследование, однако уже сейчас ясно, что им удалось обнаружить невероятное количество окаменелостей на относительно небольшом участке.

Кость стопы небольшого абелизаврида из Сиди-Дауи, Марокко Фото: Nick Longrich

Обнаруженные находки предполагают, что фауна африканских динозавров намекает на то, что в низких широтах динозавры процветали и даже диверсифицировались. Если это действительно так, это предполагает, что древние хищники вымерли в самом расцвете сил. Более того, предполагается, что они вымерли быстро в результате катастрофы, а овсе не умирали постепенно из-за изменений климата на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что на других планетах все еще могут жить динозавры: ученые выяснили, как их найти.